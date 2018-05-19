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Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на Азиатской олимпиаде

14:42 19.05.2018

С 5 по 13 мая в Ханое (Вьетнам) проходила Азиатская олимпиада школьников по физике. В ней приняли участие 188 школьников, представлявших 25 стран и территорий.

Российские школьники завоевали в общей сложности 8 медалей: 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую.

Российская сборная на Азиатской олимпиаде по физике. Фото с сайта 22century.ru

Россия участвует в Азиатской олимпиаде с 2011 года, и этот результат — самый лучший, который когда-либо показывала наша сборная. Результат отечественной команды стал лучшим в экспериментальном туре и вторым в общем командном зачёте.

Первое место с 8 золотыми медалями заняла команда Китая, третьими с 4 золотыми медалями стали школьники из Вьетнама.

Награды, завоёванные российскими школьниками:

Григорий Бобков, школа №1589 города Москвы — золотая медаль и специальный приз за лучший результат практического тура;
Захар Яковлев, лицей «Физико-техническая школа» города Санкт-Петербурга — золотая медаль;
Алексей Шишкин, школа №1589 города Москвы — золотая медаль;
Вячеслав Кузнецов — школа №192 города Москвы — золотая медаль;
Станислав Цапаев, школа №1589 города Москвы — золотая медаль;
Дмитрий Мельников, школа №2086 города Москвы — золотая медаль;
Никита Романов, Республиканский лицей для одарённых детей, город Саранск — серебряная медаль;
Даниил Павлов, физико-математический лицей №239 города Санкт-Петербурга — бронзовая медаль.

«Безусловно, показанные достижения — результат большого труда самих школьников, их школьных наставников и тренеров национальной сборной. Школьники готовились и тренировались в течение года, после того как изначально стали кандидатами по результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике», — говорит сотрудник Учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ и руководитель сборной РФ на Азиатской олимпиаде Виталий Шевченко.

Тренировки и квалификационные сборы команды традиционно проходят на базе Московского физико-технического института, сообщает издание 22century.ru. 

Темы: Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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19.05.2018, 22:55
Гость: Evgen

А,что бы было,если бы не ЕГЭ?Я могу смело утвердить ПЕРВОЕ МЕСТО обеспечено!!!Наше образование во времена СССР было неоспоримо самое высшее.А теперь мы рады,что мы где то.......,эээх страна!!!
19.05.2018, 22:02
Гость: ям

Советская школа давала еще лучший результат
19.05.2018, 19:22
Гость: дан

ждут золотых медалистов в Гарварде в Пристоне в Кембридже и тд Ну не в России им же на самом деле учиться и работать
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