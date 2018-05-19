Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на Азиатской олимпиаде
С 5 по 13 мая в Ханое (Вьетнам) проходила Азиатская олимпиада школьников по физике. В ней приняли участие 188 школьников, представлявших 25 стран и территорий.
Российские школьники завоевали в общей сложности 8 медалей: 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую.
Российская сборная на Азиатской олимпиаде по физике. Фото с сайта 22century.ru
Россия участвует в Азиатской олимпиаде с 2011 года, и этот результат — самый лучший, который когда-либо показывала наша сборная. Результат отечественной команды стал лучшим в экспериментальном туре и вторым в общем командном зачёте.
Первое место с 8 золотыми медалями заняла команда Китая, третьими с 4 золотыми медалями стали школьники из Вьетнама.
Награды, завоёванные российскими школьниками:
Григорий Бобков, школа №1589 города Москвы — золотая медаль и специальный приз за лучший результат практического тура;
Захар Яковлев, лицей «Физико-техническая школа» города Санкт-Петербурга — золотая медаль;
Алексей Шишкин, школа №1589 города Москвы — золотая медаль;
Вячеслав Кузнецов — школа №192 города Москвы — золотая медаль;
Станислав Цапаев, школа №1589 города Москвы — золотая медаль;
Дмитрий Мельников, школа №2086 города Москвы — золотая медаль;
Никита Романов, Республиканский лицей для одарённых детей, город Саранск — серебряная медаль;
Даниил Павлов, физико-математический лицей №239 города Санкт-Петербурга — бронзовая медаль.
«Безусловно, показанные достижения — результат большого труда самих школьников, их школьных наставников и тренеров национальной сборной. Школьники готовились и тренировались в течение года, после того как изначально стали кандидатами по результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике», — говорит сотрудник Учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ и руководитель сборной РФ на Азиатской олимпиаде Виталий Шевченко.
Тренировки и квалификационные сборы команды традиционно проходят на базе Московского физико-технического института, сообщает издание 22century.ru.