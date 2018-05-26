Вандал рассказал, почему совершил нападение на картину в Третьяковке

16:39

Житель Воронежской области Игорь Подпорин рассказал, зачем повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

По словам мужчины, он был пьян.

«Приехал посмотреть на неё. В восемь вечера зашёл, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то… водку не пью, вот и накрыло», — рассказал задержанный на видео, распространённом полицией.

Охрана галереи сообщила о происшествии около 9 часов вечера 25 мая. На место ЧП выехали полицейские, которые задержали вандала на месте.

Сообщается, что мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и нанес полотну серьезные повреждения.