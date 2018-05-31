Минтранс предложил ввести черные списки пассажиров на всех видах транспорта
«Черные списки» пассажиров следует постепенно распространить на все виды транспорта, заявил на форуме «Безопасность на транспорте» заместитель главы Минтранса Николай Захряпин, пишет «Коммерсант».
«Меры сдерживания, безусловно, дают желаемый результат», — считает Захряпин. «Это побуждает наших пассажиров все-таки задуматься о своем поведении», — сказал он.
Постепенно ограничения, вводить которые пока получили право лишь авиакомпании, будут распространяться и на другие виды транспорта — «на основе правоприменительной практики и наработанного опыта», заявил замминистра.
В ноябре Госдума приняла законопроект, разрешающий авиакомпаниями составлять «черные списки» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке. В силу законопроект вступит 4 июня.
В мае генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что его компания рассматривает возможность введения «черных списков» пассажиров, попавшим в которые в течение года будет отказано в перевозке.
Глава «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД, занимающаяся поездами дальнего следования) Петр Иванов ранее рассказывал, что «черные списки» уже составляются, однако никаких мер к попавшим в них применить невозможно, только предупредить проводников о потенциально опасном пассажире.