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Минтранс предложил ввести черные списки пассажиров на всех видах транспорта

09:49 31.05.2018
Вход в здание Минтранса © KM.RU, Илья Шабардин
Вход в здание Минтранса © KM.RU, Илья Шабардин
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«Черные списки» пассажиров следует постепенно распространить на все виды транспорта, заявил на форуме «Безопасность на транспорте» заместитель главы Минтранса Николай Захряпин, пишет «Коммерсант».

«Меры сдерживания, безусловно, дают желаемый результат», — считает Захряпин. «Это побуждает наших пассажиров все-таки задуматься о своем поведении», — сказал он.

Постепенно ограничения, вводить которые пока получили право лишь авиакомпании, будут распространяться и на другие виды транспорта — «на основе правоприменительной практики и наработанного опыта», заявил замминистра.

В ноябре Госдума приняла законопроект, разрешающий авиакомпаниями составлять «черные списки» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке. В силу законопроект вступит 4 июня.

В мае генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что его компания рассматривает возможность введения «черных списков» пассажиров, попавшим в которые в течение года будет отказано в перевозке.

Глава «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД, занимающаяся поездами дальнего следования) Петр Иванов ранее рассказывал, что «черные списки» уже составляются, однако никаких мер к попавшим в них применить невозможно, только предупредить проводников о потенциально опасном пассажире.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Транспорт, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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31.05.2018, 14:32
Гость: отвечаю

"откуда они набирают такое количество Дебилов в госуправлении?" Их растят в специальных питомниках. Особо талантливых - в пробирках в спецлабораториях. Ну не может природа такое породить сама без посторонней помощи.
31.05.2018, 14:30
Гость: интересуюсь

Что, и в маршрутках тоже?
31.05.2018, 13:10
Гость: Дэн

Давно пора пометить всех баранов чтобы они не куда не ездили и не позорили себя и страну
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