Минтранс предложил ввести черные списки пассажиров на всех видах транспорта

09:49

«Черные списки» пассажиров следует постепенно распространить на все виды транспорта, заявил на форуме «Безопасность на транспорте» заместитель главы Минтранса Николай Захряпин, пишет «Коммерсант».

«Меры сдерживания, безусловно, дают желаемый результат», — считает Захряпин. «Это побуждает наших пассажиров все-таки задуматься о своем поведении», — сказал он.

Постепенно ограничения, вводить которые пока получили право лишь авиакомпании, будут распространяться и на другие виды транспорта — «на основе правоприменительной практики и наработанного опыта», заявил замминистра.

В ноябре Госдума приняла законопроект, разрешающий авиакомпаниями составлять «черные списки» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке. В силу законопроект вступит 4 июня.

В мае генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что его компания рассматривает возможность введения «черных списков» пассажиров, попавшим в которые в течение года будет отказано в перевозке.

Глава «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД, занимающаяся поездами дальнего следования) Петр Иванов ранее рассказывал, что «черные списки» уже составляются, однако никаких мер к попавшим в них применить невозможно, только предупредить проводников о потенциально опасном пассажире.