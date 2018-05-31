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Дуров пожаловался на проблемы с обновлением Telegram

13:04 31.05.2018
Фото с сайта instagram.ru
Фото с сайта instagram.ru
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Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил информацию о том, что корпорация Apple перестала обновлять приложения Telegram в AppStore. Об этом он сообщил в своем Telegram‐канале.

«К сожалению, Apple не поддержала нас. В то время как Россия составляет всего 7% от пользовательской базы Telegram, Apple запрещает обновления для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля», — написал Дуров.

Он отметил, что в версии iOS 11.4 некоторые функции мессенджера работают со сбоями, например, стикеры. Из-за введенных Apple ограничений Telegram также не смог полностью выполнить требования Общего регламента по защите данных (GDPR). Данное постановление Евросоюза необходимо соблюдать для работы на европейском рынке.

При этом Дуров подчеркнул, что считает единственно верным решение отказать ФСБ в передаче ключей дешифрования переписки.

«Мы считаем, что мы сделали единственно возможную вещь, сохраняя право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни», — добавил основатель мессенджера.

Он пообещал приложить все усилия, чтобы урегулировать ситуацию и отметил, что будет держать пользователей мессенджера в курсе развития событий.

28 мая Роскомнадзор сообщил, что направил в Apple письмо с требованием прекратить распространение через AppStore мессенджера Telegram. Кроме того ведомство потребовало остановить рассылку сервисных push‐уведомлений мессенджера для российских пользователей.

Темы: Telegram
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Комментарии читателей
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31.05.2018, 17:00
Гость: gvozd

Мы считаем, что мы сделали единственно возможную вещь, сохраняя право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни
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Единственно и Только от фсб рф..., но Не от американских, европейских спецслужб и полиции.
Я был бы на стороне телеги, но это чистое фарисейство.
если вы Действительно за права человека - точно так же откажите американским и английским спецслужбам..
иначе вся эта шумиха не стоит ломанного гроша.
31.05.2018, 16:30
Гость: гром

а в чем его предательство?
31.05.2018, 15:53
Гость: Федор

Ну и пускай он со своим Telegram шагает куда подальше.
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