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Медведев уволил первого заместителя Мединского

17:28 21.06.2018
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова.

В документе, подписанном премьером, отмечается, что Аристархов уволен по его собственной просьбе.

Владимир Аристархов был назначен первым замминистра культуры в мае 2013 года. Он координировал деятельность Департамента науки и образования и вопросы информатизации отрасли культуры. 

Аристархов был самым богатым чиновником Минкульта. За 2017 год его задекларированный доход составил 142 миллиона рублей — в 15 раз больше, чем у министра Владимира Мединского.

Аристархов на своем посту запомнился рядом резонансных заявлений. Так, например, он говорил о необходимости запустить сериал о Новороссии, обвинял в нарушении нравственных норм организаторов выставки Джока Стерджеса, предупреждал об антироссийских провокациях на западных культурных форумах.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Министерство культуры РФ, Дмитрий Медведев
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