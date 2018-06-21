Медведев уволил первого заместителя Мединского

17:28

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова.

В документе, подписанном премьером, отмечается, что Аристархов уволен по его собственной просьбе.

Владимир Аристархов был назначен первым замминистра культуры в мае 2013 года. Он координировал деятельность Департамента науки и образования и вопросы информатизации отрасли культуры.

Аристархов был самым богатым чиновником Минкульта. За 2017 год его задекларированный доход составил 142 миллиона рублей — в 15 раз больше, чем у министра Владимира Мединского.

Аристархов на своем посту запомнился рядом резонансных заявлений. Так, например, он говорил о необходимости запустить сериал о Новороссии, обвинял в нарушении нравственных норм организаторов выставки Джока Стерджеса, предупреждал об антироссийских провокациях на западных культурных форумах.