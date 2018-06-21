Партия пенсионеров России поддержала повышение пенсионного возраста

14:46

Партия пенсионеров России поддерживает «при некоторых оговорках» инициативу правительства о повышении пенсионного возраста в стране. Об этом ТАСС заявил председатель партии Николай Чеботарев.

По словам политика, предложенная реформа является «инструментом для повышения пенсий». Чеботарев считает, что если не проводить пенсионную реформу, то через 5-10 лет «будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше».

В середине июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении с 2019 года пенсионного возраста в стране: для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году; для женщин — с 55 до 63 лет к 2034-му. В результате реформы в России должен вырасти размер пенсий.

Реформа вызвала критику со стороны оппозиционных парламентских партий и профсоюзных организаций. КПРФ и партия «Яблоко» уже заявляли о намерении инициировать референдумы по вопросу повышения возраста выхода на пенсию. Заявки на митинги против пенсионной реформы подавали сторонники оппозиционера Алексея Навального, движение «Левый фронт», Либертарианская партия России и партия «Яблоко».

Конфедерация труда России, второе по численности профсоюзное объединение в стране, инициировало сбор подписей против пенсионной реформы. Петиция КТР на сайте change.org набрала более двух миллионов голосов. Под аналогичной петицией на сайте Российской общественной инициативы подписались более 100 тысяч человек, и теперь ее по закону должна рассмотреть экспертная группа правительства РФ.