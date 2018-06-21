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Партия пенсионеров России поддержала повышение пенсионного возраста

14:46 21.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Партия пенсионеров России поддерживает «при некоторых оговорках» инициативу правительства о повышении пенсионного возраста в стране. Об этом ТАСС заявил председатель партии Николай Чеботарев.

По словам политика, предложенная реформа является «инструментом для повышения пенсий». Чеботарев считает, что если не проводить пенсионную реформу, то через 5-10 лет «будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше». 

В середине июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении с 2019 года пенсионного возраста в стране: для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году; для женщин — с 55 до 63 лет к 2034-му. В результате реформы в России должен вырасти размер пенсий.

Реформа вызвала критику со стороны оппозиционных парламентских партий и профсоюзных организаций. КПРФ и партия «Яблоко» уже заявляли о намерении инициировать референдумы по вопросу повышения возраста выхода на пенсию. Заявки на митинги против пенсионной реформы подавали сторонники оппозиционера Алексея Навального, движение «Левый фронт», Либертарианская партия России и партия «Яблоко».

Конфедерация труда России, второе по численности профсоюзное объединение в стране, инициировало сбор подписей против пенсионной реформы. Петиция КТР на сайте change.org набрала более двух миллионов голосов. Под аналогичной петицией на сайте Российской общественной инициативы подписались более 100 тысяч человек, и теперь ее по закону должна рассмотреть экспертная группа правительства РФ.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 18:29
Гость: Александр

Чеботарев высказывает свое мнение,это его право как чиновника.основная масса пенсионеров думает,что повышение пенсионного возраста это полный аморазм.
21.06.2018, 18:26
Гость: Для того и создавали-подкармливали

эту убогую ППР -этож инструмент пудрежа-манипулирования общ.мнением ради сохранения физий гос."танцоров"-ликвидаторов соц.остатков СССР.
Понятно из кого собранную-состоящую, и понятно заради кого.
Ничего удивительного, во все времена были, есть и будут свои попы гапоны, что за понюшку табака и заради миски халявной похлебки, в усердии расколошматят как свой лоб, так и массы им доверившихся простофиль.
Отсель, запасаемся попкорном иль пивасиком и с усердием:
* внимаем новым TV-полит.сериалам и бравурным всхлипам СМИ.., о том как "наще" государство корчится в благих намерениях-трудах пытаясь перенять все "лучшее" из забугорного соц.пенсионного опыта и все ведь заради нас неразумно-непонятливых..;
* ждем шахтеров с касками на рельсах, шоу "независимых" профсоюзов, письма ленинской "интеллигенции" на Верх, "грозную" полит.говорильню главы КПРФ о референдуме, ну и разных гос.полит.фин.штрейбрехеров..
В общем, в итоге -как и всегда, все должно стать как в песне:
..А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько,
Исключительная благодать..
21.06.2018, 18:24
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Так дубликатов уже как матрёшек понаделали :-)
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