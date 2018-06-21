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Путин и Порошенко поговорили по телефону второй раз за месяц

17:17 21.06.2018
Фото с сайта vesti.ru
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По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Петром Порошенко.

Президент Украины призвал освободить "украинских заложников, удерживаемых в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову (отбывает в РФ 20-летний срок по делу о террористическом сообществе - ИФ) и другим заключенным украинцам", сообщает пресс-служба Порошенко.

Владимир Путин в свою очередь выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками.

С российской стороны подтверждена безальтернативность "комплекса мер" 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четвёрки", рассказали в Кремле.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Владимир Путин, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 17:59
Гость: Русский

...Песя мечется. Трамп его прокинул. Позиция Меркель в ЕС сильно зашаталась. Макрону на фиг не нужна украшка. Что хохлу остается?! Кинуться в ноги к Русскому Царю,мол, пощади глупого и не разумного. Так получается?!
Марионетка США - Вальцман развалил украину и теперь хочет, чтоб Россия помогла восстановить её экономику, как после ВОВ?! Категорическое Русское НЕТ!
Как сказал ВВП- ЕС и США наворотили "дел" на украшке, вот и пусть сами все разгребают. Ничего не добьется этими звонками Песя Вальцман. Отдыхай в Испании. Проблемы хохлов - их личные проблемы.
21.06.2018, 17:39
Гость: XeX

Два сапога - пара. Друзья партнеры: вместе оргнизовали на Донбассе постановочную войну, вместе поддерживают ее видимость в СМИ. Путин гонит по тыс. 100 тонн в месяц дизельного топлива по трубе для укр. танков. Вальцман - кормит россиян конфетами и платит в РФ налоги.
21.06.2018, 17:38
Гость: полухохол

Ну,а как о себе еще "напомнить"?!В России Праздник Футбола,хохлы "в пролете",все "флаги в гостях"в Государстве Российском.Пиндосы, вновь начинать "большую свару" не разрешают на Донбассе,да и Москва однозначно предупредила о последствиях государственности "укропии".А шо робыты?!Связь работает,в Москве в отличии от Куева не принято "быдлячить" и "жлобствовать",поэтому и надрывается куевский,"обрывая провода".Короче,"гудок" и "гудок" от безнадеги,все ушло в атмосферу.
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