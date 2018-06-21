Путин и Порошенко поговорили по телефону второй раз за месяц

17:17

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Петром Порошенко.

Президент Украины призвал освободить "украинских заложников, удерживаемых в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову (отбывает в РФ 20-летний срок по делу о террористическом сообществе - ИФ) и другим заключенным украинцам", сообщает пресс-служба Порошенко.

Владимир Путин в свою очередь выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками.

С российской стороны подтверждена безальтернативность "комплекса мер" 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четвёрки", рассказали в Кремле.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.