Путин присвоил частям российской армии названия украинских городов

14:54

Президент России Владимир Путин присвоил ряду частей российской армии названия украинских городов. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Как отмечает РБК, названия украинских городов включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны.

С 2014 года в Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в котором принимают участие российские граждане. Украинские власти обвиняют российскую армию в непосредственном участии в боевых действиях. Россия утверждает, что в Донбассе воюют только российские добровольцы, а военнослужащих там нет.