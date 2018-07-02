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Путин присвоил частям российской армии названия украинских городов

14:54 2.07.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин присвоил ряду частей российской армии названия украинских городов. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Как отмечает РБК, названия украинских городов включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны.

С 2014 года в Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в котором принимают участие российские граждане. Украинские власти обвиняют российскую армию в непосредственном участии в боевых действиях. Россия утверждает, что в Донбассе воюют только российские добровольцы, а военнослужащих там нет.

Темы: Россия, Украина, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 16:30
Гость: Alex202

А где логично расквартировать Львовский полк? ))))
02.07.2018, 16:14
Гость: Филолог.

Это тонкий намёк на толстые обстоятельства! А теперь поломайте голову любезные!
02.07.2018, 16:04
Гость: Киев

Снова их там нет? А под Псковом разрешили ставить памятники на могилах военных, погибших на Донбассе? Интернет завалили фотографиями этих могилок. По данным, опубликованным в РФ, с 2014 по "018 годы кормильцев потеряли 160 тысяч семей. По разным причинам, конечно, но в основном на войне в Сирии и на Донбассе.
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