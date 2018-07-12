В Саратове депутата проверят на экстремизм из-за критики пенсионной реформы

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Полиция проводит проверку по факту якобы экстремистских высказываний депутатов из фракции КПРФ Саратовской областной думы о повышении пенсионного возраста.

"Ко мне на работу приходили сотрудники полиции, чтобы провести опрос. На вопрос, что послужило основанием для визита, мне ответили: заявление спикера Ивана Кузьмина. По словам полицейских, председатель областной думы попросил проверить "на экстремизм" публичные высказывания членов фракции КПРФ, касающиеся повышения пенсионного возраста",- рассказал парламентарий-коммунист Николай Бондаренко "Интерфаксу".

В среду на внеочередной сессии регионального парламента фракция КПРФ вместе с депутатами из фракций ЛДПР и "Справедливая Россия" проголосовали против принятия в первом чтении федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Коммунисты пришли в думу в белых футболках с гербом СССР и надписью "КПРФ против пенсионной реформы" и высказывали критические замечания по пенсионной реформе.

Ранее на заседаниях рабочих групп по федеральному законопроекту фракция КПРФ также резко высказывалась по этому документу.

В ГУ МВД ситуацию пока не комментируют.