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В Саратове депутата проверят на экстремизм из-за критики пенсионной реформы

12:11 12.07.2018
Николай Бондаренко. Стоп-кадр видео

Полиция проводит проверку по факту якобы экстремистских высказываний депутатов из фракции КПРФ Саратовской областной думы о повышении пенсионного возраста.

"Ко мне на работу приходили сотрудники полиции, чтобы провести опрос. На вопрос, что послужило основанием для визита, мне ответили: заявление спикера Ивана Кузьмина. По словам полицейских, председатель областной думы попросил проверить "на экстремизм" публичные высказывания членов фракции КПРФ, касающиеся повышения пенсионного возраста",- рассказал парламентарий-коммунист Николай Бондаренко "Интерфаксу".

В среду на внеочередной сессии регионального парламента фракция КПРФ вместе с депутатами из фракций ЛДПР и "Справедливая Россия" проголосовали против принятия в первом чтении федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Коммунисты пришли в думу в белых футболках с гербом СССР и надписью "КПРФ против пенсионной реформы" и высказывали критические замечания по пенсионной реформе.

Ранее на заседаниях рабочих групп по федеральному законопроекту фракция КПРФ также резко высказывалась по этому документу.

В ГУ МВД ситуацию пока не комментируют.

Темы: Саратов, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Пенсионная реформа в России
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 16:59
Гость: Русфанат

Супер! Теперь безобразия творимые российской властью нельзя даже критиковать в медийном пространстве! Сразу же пытаются пришить 282 ст. Критикуешь сверхдоходы олигархов и обнищание народа - экстемизм по социальному принципу. Критикуешь этническую преступность - экстремизм по национальному принципу. Критикуешь ошибочные действия власти - "возбуждение ненависти и вражды". Ну и что дальше? "Вечер перестаёт быть томным" потому что растёт имущественная пропасть между 10% завладевшими большей частью российского богатства и большинством малоимущего населения и наш "авторитаризм" из "мягкого" становится всё более и более "жёстким".
12.07.2018, 16:45
Гость: вадим иванович

вали спикера из едим россию всё равно сидеть по 282 хе-хе аминь
12.07.2018, 16:40
Гость: Суверенный демократ

Правильно! Нужно этого белоленточного бендеровца побыстрей оформить, чтоб воду не мутил на деньги Госдепа! А то устроит как на Украине или в Ливии
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