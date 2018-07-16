Думский комитет по бюджету и налогам одобрил пенсионную реформу

15:15

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о пенсионной реформе в первом чтении.

Таким образом, при принятии закона пенсионный возраст будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Также законопроект предусматривает повышение возраста возможного получения других видов пенсий.

Согласно законопроекту, те, кто имеет длительный трудовой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), смогут выйти на пенсию двумя годами ранее установленного пенсионного возраста, сообщает "Право.ру".

Ранее стало известно, что думские партии выступили с инициативой смягчения законопроекта о пенсионной реформе. В частности, предлагается ввести в законодательство понятие "человек предпенсионного возраста" и создать условия, при которых работодателю будет выгодно иметь в штате таких сотрудников.

Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму 16 июня. Многие восприняли его в штыки, и было решено принять закон только после того, как его одобрят парламенты всех регионов России.

Ожидается, что процедуры согласования будут завершены 17 июля. Принятие законопроекта запланировано на осень.