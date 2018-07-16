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Думский комитет по бюджету и налогам одобрил пенсионную реформу

15:15 16.07.2018
© KM.RU, Роман Дорофеев
© KM.RU, Роман Дорофеев
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о пенсионной реформе в первом чтении.

Таким образом, при принятии закона пенсионный возраст будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Также законопроект предусматривает повышение возраста возможного получения других видов пенсий.

Согласно законопроекту, те, кто имеет длительный трудовой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), смогут выйти на пенсию двумя годами ранее установленного пенсионного возраста, сообщает "Право.ру".

Ранее стало известно, что думские партии выступили с инициативой смягчения законопроекта о пенсионной реформе. В частности, предлагается ввести в законодательство понятие "человек предпенсионного возраста" и создать условия, при которых работодателю будет выгодно иметь в штате таких сотрудников.

Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму 16 июня. Многие восприняли его в штыки, и было решено принять закон только после того, как его одобрят парламенты всех регионов России.

Ожидается, что процедуры согласования будут завершены 17 июля. Принятие законопроекта запланировано на осень. 

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 21:22
Гость: Хмы

Булыжник - оружие пролетариата -
А щас одни мЭнЭджОры, юристы, коллекторы ...
16.07.2018, 21:09
Гость: ЗПР-18

..Многие восприняли его в штыки, и было решено принять закон только после того, как его одобрят парламенты всех регионов России
* Не просто многие, а 98%.
А вот остаток -2%, это и есть тЕ кто протаскивает пенсионную мародерку: пгавительство и "законо"творцы ЕдРа.
16.07.2018, 20:32
Гость: Следовательно

Весь думский кабинет на вилы!
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