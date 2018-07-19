ЕР выяснит, почему Поклонская голосовала против пенсионного закона

18:28

Во фракции "Единая Россия" намерены разобраться, почему член этой фракции Наталья Поклонская голосовала против принятия в I чтении законопроекта об изменении пенсионного законодательства, несмотря на решение "Единой России" о консолидированной поддержке этого документа.

"Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии "Единая Россия", согласованное с председателем, о консолидированной поддержке данного "пакета"; соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании", - сообщил руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На просьбу агентства уточнить, какие именно меры могут быть приняты в отношении Поклонской, Неверов пояснил, что решение будет приниматься не им одним, а коллегиальным органом фракции - "у нас есть президиум фракции, обсудим".

На еще один уточняющий вопрос, какие все-таки есть варианты воздействия, лидер фракции заявил: "Разные. Я имею в виду варианты, которые находятся в рамках наших полномочий. Она же возглавляет у нас комиссию (по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов - ред.). Она же не рядовой депутат".

Сама Поклонская объяснила, почему она проголосовала против законопроекта об изменении пенсионного законодательства, который Госдума приняла в четверг в первом чтении.

"Ранее я говорила, как буду голосовать по этому вопросу. Парламент - то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция "Единая Россия" дает возможность принимать решение демократично", - написала она в своем телеграм-канале, подчеркнув, что ко второму чтению готовит поправки.

Она была единственным депутатом от парламентского большинства, которая нажала на кнопку "против" при голосовании за законопроект. Остальные депутаты-единороссы - 328 были за.

Восемь членов фракции участия в голосовании не принимали. В частности, на пленарном заседании отсутствовал заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Сергей Железняк. По словам источника телеканала "Дождь", неявка связана с тем, что Железняк не хотел голосовать за повышение пенсионного возраста. Теперь ему может грозить отставка с партийного поста. Пресс-служба партии сообщила "Ведомостям", что Железняк находится на больничном.

Помимо Железняка на первом чтении законопроекта о пенсионной реформе отсутствовали также Вячеслав Фетисов – в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов взяли отгулы по семейным обстоятельствам, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников – на больничном.