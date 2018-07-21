Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку

11:42

Директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон, фигурирующий в деле о госизмене сотрудников ЦНИИмаш, подал заявление об увольнении. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

О дальнейшей судьбе центра, будет он расформирован или нет, Устименко не знает.

Накануне в головном институте "Роскосмоса" — ЦНИИмаше — прошли обыски. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в "сливе" российских секретов за рубеж. Предположительно, они передали за рубеж секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

Знакомый с расследованием источник сообщал РИА Новости, что следственные мероприятия проходили в кабинете директора информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона, поскольку он "мог знать о ситуации".





