]]> ]]>
Главная В России Новости

Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку

11:42 21.07.2018
Дмитрий Пайсон. Стоп-кадр передачи на JSON.TV
Материалы по теме:

Директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон, фигурирующий в деле о госизмене сотрудников ЦНИИмаш, подал заявление об увольнении. Об этом  РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

О дальнейшей судьбе центра, будет он расформирован или нет, Устименко не знает.

Накануне в головном институте "Роскосмоса" — ЦНИИмаше — прошли обыски. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в "сливе" российских секретов за рубеж. Предположительно, они передали за рубеж секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

Знакомый с расследованием источник сообщал РИА Новости, что следственные мероприятия проходили в кабинете директора информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона, поскольку он "мог знать о ситуации".
 


 

Темы: Разведка и шпионаж в мире, Роскосмос
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.07.2018, 16:57
Гость: Предложили

работу в цру?
21.07.2018, 16:15
Гость: ***

ПАЙСОН, ну, кто бы сомневался.
21.07.2018, 15:49
Гость: xmyr

" кругом предательство ,измена и обман...." Бедная Россия пошла после Николая оптом и в розницу.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.