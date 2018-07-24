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Должникам по алиментам не разрешат сдавать на права

09:14 24.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Судебные приставы предлагают существенно ограничить личные неимущественные права должников по алиментам.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова, предлагается не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов на водительские права, а также проверять соискателей на наличие долгов при приеме на работу.

"Надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников. Пока не погасишь долг, будь добр перемещаться пешком", - рассказал Аристов.

Данный законопроект находится в процессе разработки Минюстом, он одобрен главой МВД Владимиром Колокольцевым, предложившим применять аналогичные меры в отношении всех должников, а не только должников по алиментам.

В МВД предложили обязать работадателя информировать судебных приставов о трудоустройстве должника на работу. В частности, приставы смогут узнать о приеме такого должника после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты.

Темы: Проблемы долгов и неплатежей в России, Экономика и финансы, МВД России
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Комментарии читателей
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24.07.2018, 12:51
Гость: udzi

И где в статье слово злостный? И даже если как говорится злостный, хотя и тут разбираться надо, ему что без работы сидеть, запреты на профессию пошли у нас? Право на работу отнимать и свободу передвижения?
24.07.2018, 12:45
Гость: ------

Еще можно ограничение избирательных прав, запрет перемещения в пространстве, запрет посещения туалетов... - юристы, как долг по оплате, любой, может вызывать ограничение других прав должника, несвязанных никак с обязательствами по выплате долга ?
Юридическая безграмотность в абсолюте, дебилы одним словом, по-другому даже сказать нельзя.
Наверное у юриста Медведева на кафедре обучались, одного поля ягоды...
24.07.2018, 12:34
Гость: Кеша

Речь идёт о ЗЛОСТНЫХ алиментщиках. Которые по 10-17 лет не платят алименты. И на которых уже взрослые дети махнули рукой.
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