Должникам по алиментам не разрешат сдавать на права

09:14

Судебные приставы предлагают существенно ограничить личные неимущественные права должников по алиментам.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова, предлагается не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов на водительские права, а также проверять соискателей на наличие долгов при приеме на работу.

"Надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников. Пока не погасишь долг, будь добр перемещаться пешком", - рассказал Аристов.

Данный законопроект находится в процессе разработки Минюстом, он одобрен главой МВД Владимиром Колокольцевым, предложившим применять аналогичные меры в отношении всех должников, а не только должников по алиментам.

В МВД предложили обязать работадателя информировать судебных приставов о трудоустройстве должника на работу. В частности, приставы смогут узнать о приеме такого должника после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты.