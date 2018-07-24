Должникам по алиментам не разрешат сдавать на права
Судебные приставы предлагают существенно ограничить личные неимущественные права должников по алиментам.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова, предлагается не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов на водительские права, а также проверять соискателей на наличие долгов при приеме на работу.
"Надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников. Пока не погасишь долг, будь добр перемещаться пешком", - рассказал Аристов.
Данный законопроект находится в процессе разработки Минюстом, он одобрен главой МВД Владимиром Колокольцевым, предложившим применять аналогичные меры в отношении всех должников, а не только должников по алиментам.
В МВД предложили обязать работадателя информировать судебных приставов о трудоустройстве должника на работу. В частности, приставы смогут узнать о приеме такого должника после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты.