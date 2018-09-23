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Завершилось голосование во втором туре выборов главы Хабаровского края

13:37 23.09.2018
Выборы
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Завершилось голосование во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, начался подсчет голосов.

По данным на 18:00 местного времени (11:00 мск), явка составила 42,79%, на выборах проголосовали почти 421,9 тыс. избирателей. В первом туре явка на это время составила 31,85%. В крае в воскресенье работали свыше 790 избирательных участков, передает ТАСС.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал тогда набрал 35,81%, действующий глава региона Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") - 35,62% голосов.

Темы: Хабаровский край, Выборы в органы власти в России
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