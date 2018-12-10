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Путин согласился с предложением перенести столицу Дальнего Востока

19:29 10.12.2018
Владивосток
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент России Владимир Путин согласился с предложением перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь подтвердил агентству, что Путин одобрил соответствующее предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.

​В середине октября Песков говорил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО. Но при этом Песков обращал внимание на то, что «есть и другие точки зрения, а дискуссия о переносе столицы ведется уже давно».

Как отметил ранее Олег Кожемяко, перенос столицы будет справедливым и правильным шагом, поскольку Владивосток много раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают иностранные лидеры. По словам Кожемяко, статус столицы принесет региону дополнительные ресурсы и должное внимание со стороны властей.

О том, что Владивостоку нужен статус города федерального значения, ранее также заявлял и ушедший в отставку градоначальник Виталий Веркеенко. По его словам, город ежегодно собирает 56 миллиардов рублей налогов, однако получает из этой суммы лишь шесть миллиардов. Еще столько же поступает в городской бюджет в виде субсидий. По мнению Веркеенко, такое распределение несправедливо.

Темы: Владивосток, Дальний Восток, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 02:04
Гость: Homo sapiens sapiens

Очень глупая затея.
Обосновывают: Владивосток более развит, чем Хабаровск (население в обоих примерно одинаково, Хабаровск чуть впереди.
Но здравый смысл утверждает, что столица должна быть хотя бы примерно равноудалена от границ управляемого региона (области, края, государства).
С присоединением Забайкалья и Бурятии к ДФО Владивосток вообще в самом дальнем углу.
Взяли пример с Чада?
А нужно было с Бразилии (всё же кореша по БРИКСу).
Где столицу специально выстроили в неразвитой глубинке.
Для стимулирования её (глубинки) развития.
А если переносить в самый развитый город, то чего мелочиться, давайте в Москву

Но на месте всем понятно: это мелкая месть Хабаровску за провел ЕР и избрания Фургала от ЛДПР (выбор, конечно, глупый)
И взятка Владивостоку, чтобы не прокатили очередного единоросса - Кожемяку, после провала первого в сентябре это уж будет совсем ни в какие ворота.
Все другие обоснования на месте отметаются. Да и глупость этих обоснований очевидна
Это однозначно подловатая политтехнология
11.12.2018, 01:35
Гость: Хмы

Предложение перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска на Кунашир или Шикотан!!!
11.12.2018, 01:19
Гость: аыва

лучшеы декомерциализовал отношения в стране и правоотношения то е и инфляци прекратил и создал кономику раотащу на народ и политические права ему как в СССР
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