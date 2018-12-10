19:29

Президент России Владимир Путин согласился с предложением перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь подтвердил агентству, что Путин одобрил соответствующее предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.

​В середине октября Песков говорил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО. Но при этом Песков обращал внимание на то, что «есть и другие точки зрения, а дискуссия о переносе столицы ведется уже давно».

Как отметил ранее Олег Кожемяко, перенос столицы будет справедливым и правильным шагом, поскольку Владивосток много раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают иностранные лидеры. По словам Кожемяко, статус столицы принесет региону дополнительные ресурсы и должное внимание со стороны властей.

О том, что Владивостоку нужен статус города федерального значения, ранее также заявлял и ушедший в отставку градоначальник Виталий Веркеенко. По его словам, город ежегодно собирает 56 миллиардов рублей налогов, однако получает из этой суммы лишь шесть миллиардов. Еще столько же поступает в городской бюджет в виде субсидий. По мнению Веркеенко, такое распределение несправедливо.