Глава фонда Марина Карлова защитила побывавших в Турции детей чиновников

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Марина Карлова, вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова и глава благотворительного фонда, носящего его имя, встала на защиту детей из Клинцов Брянской области, побывавших в Демре за счет фонда.

Скандал разразился из-за того, что в марте 2018 года 50 детей за счет международного благотворительного фонда бесплатно съездили на отдых в турецкий город-побратим Демре. Местные СМИ обвинили чиновников в нечестном распределении бесплатных путевок, указав, что фонд оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

Прокуратура города провела проверку и пришла к выводу, что «должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению». При этом прокуратура установила, что бюджетные деньги на поездку не использовались.

Марина Карлова в интервью «Брянским новостям» заявила, что возмущена реакцией общественности ии миллионами комментариев в сети, которые бьют не только по чиновникам, но и по детям.

"В этой информации многое искажено, – сказала Марина Карлова. – Поездка была осуществлена по линии нашего фонда, в уставе которого записано, что мы занимаемся благотворительными проектами – культурными, медицинскими, образовательными, социальными, экономическими, юридическими. Оказываем психологическую помощь смешанным семьям, в том числе русско-турецким. Так вот, должна сказать, что дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. Почему детей из Клинцов? Потому что это побратим города Демре. Клинцы – малая Родина Андрея Карлова, там его отец закончил школу, там похоронены его дед и бабушка. В Турции город Клинцы известен".

При отборе детей для поездки речи о больных детях вообще не шло, поскольку дети в Турции работали, отметила глава фонда. Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев.