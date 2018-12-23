]]> ]]>
Главная В России Новости

Глава фонда Марина Карлова защитила побывавших в Турции детей чиновников

22:26 23.12.2018
Марина Карлова. Фото: Фонд Андрея Карлова
Материалы по теме:

Марина Карлова, вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова и глава благотворительного фонда, носящего его имя, встала на защиту детей из Клинцов Брянской области, побывавших в Демре за счет фонда.

Скандал разразился из-за того, что в марте 2018 года 50 детей за счет международного благотворительного фонда бесплатно съездили на отдых в турецкий город-побратим Демре. Местные СМИ обвинили чиновников в нечестном распределении бесплатных путевок, указав, что фонд оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

Прокуратура города провела проверку и пришла к выводу, что «должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению». При этом прокуратура установила, что бюджетные деньги на поездку не использовались.

Марина Карлова в интервью «Брянским новостям» заявила, что возмущена реакцией общественности ии миллионами комментариев в сети, которые бьют не только по чиновникам, но и по детям.

"В этой информации многое искажено, – сказала Марина Карлова. – Поездка была осуществлена по линии нашего фонда, в уставе которого записано, что мы занимаемся благотворительными проектами – культурными, медицинскими, образовательными, социальными, экономическими, юридическими. Оказываем психологическую помощь смешанным семьям, в том числе русско-турецким. Так вот, должна сказать, что дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. Почему детей из Клинцов? Потому что это побратим города Демре. Клинцы – малая Родина Андрея Карлова, там его отец закончил школу, там похоронены его дед и бабушка. В Турции город Клинцы известен". 

При отборе детей для поездки речи о больных детях вообще не шло, поскольку дети в Турции работали, отметила глава фонда. Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. 

Темы: Брянск, Бюрократия и чиновничество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.12.2018, 08:33
Гость: однозначно

Какое случайное совпадение "Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев."-и всем этим высоким требованиям соответствовали сынки и дочки власть имущих.Прикольно,однако. Соответственно так и отбирали,согласно списку "табеля о рангах"и всё,детишки поехали.
24.12.2018, 08:23
Гость: stalker

Странный какой то фонд. Руководитель его заявляет, что согласно устава этой организации фонд "занимается благотворительными проектами – культурными, медицинскими, образовательными, социальными, экономическими, юридическими". Таким образом, сфера деятельности фонда весьма обширна. Не понятно какой именно категории граждан данный фонд помогает. Судя по последним новостям, в их числе, почему то, оказываются чиновники и члены их семей. В таком случае возникает вопрос. А какая польза от деятельности этого фонда действительно нуждающимся гражданам страны ? Если эта деятельность столь избирательна, стоит ли вообще оказывать ему поддержку со стороны общественности ?
24.12.2018, 07:49
Гость: такс

По поводу обучения за границей не всегда так как вы пишете У меня ребёнок 2 раза получил возможность обучения за границей Хотя мы являемся обычными рабочими Учится также на бесплатно
Все комментарии (21)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.