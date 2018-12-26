С новым годом, с новым мусором! Часть 1. «Королевство кривых нормативов»

Как власти готовятся положить «под елку» каждому гражданину России по несколько дополнительных кубометров мусора в год, а потом брать за это немалые деньги



Фото с сайта Главмусор.Ру

Мной как-то был упущен тот момент, когда власти РФ объявили, что Россия должна восприниматься в качестве этакого магазина, в котором граждане отовариваются в качестве клиентов у владельцев с помощью персонала? С какого перепугу слуги народа, которыми по идее являются депутаты, президенты и прочие премьер-министры и которые должны служить народу за зарплату, вдруг стали оказывать населению ажно государственные услуги с намеком на обязательную «возмездность», о чем есть даже целый одноименный портал – «Госуслуги.Ру»?

Но если допустить, что граждане РФ стали жить не в социальном (как указано в статье 7 Конституции РФ), а в «магазинном» государстве, тогда можно и нужно проследить, как отслеживаются права потребителей в этом «супермаркете». И нужно ли защищать права, а если нужно, то как.

«Мусор к нам приходит!», или Праздничная реформа

Итак, с 1 января 2019 года в силу вступает так называемая мусорная реформа, в ходе которой в каждом субъекте РФ будет назначено некоторое количество региональных операторов, ответственных за вывоз мусора из тех или иных районов данного субъекта.

Вывозиться мусор будет в соответствии с утвержденными субъектом РФ тарифами. Тарифы теперь начисляются не с квадратуры жилища, а с количества прописанных в домовладении или квартире людей. То есть услуга ЖКХ по вывозу мусора становится обязательной не только для многоквартирных домов, но и для частного сектора, о чем свидетельствует ряд постановлений правительства РФ.

Отказаться от нее нельзя (как от воды, газа или энергии), а вот набрать долгов на ровном месте, даже не производя мусор, очень даже можно.

Начать следует с постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в редакции от 15.09.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в котором существует целая глава, где подробнейшим образом, но все-таки не очень убедительно расписано, как нужно платить за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Также можно вспомнить постановление Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 (в редакции от 15.09.2018) «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» и постановление Правительства РФ от 04.04.2016 №269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

Последнее постановление пестрит формулами и расчетами, в которой стороннему наблюдателю, не располагающему данными местных Управлений статистики, тарифов и расчетных центров, попросту не разобраться.

Нормативы: с потолка да в мусорное ведро!

Вот и получается, что приказы есть, формулы есть и есть конечные результаты. Но у жителей нет понимания того, какие абсолютные показатели и насколько корректно подставлялись в эти формулы при выведении нормативов.

Возьмем для примера Ростовскую область (РО), Министерство ЖКХ которой утвердило следующие нормативы по ТКО постановлением №2 от 08 февраля 2018 года и займемся математическими подсчетами.



Источник: Официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru)

Как видим, с точки зрения областного правительства жители города-«миллионника» Ростова-на-Дону в многоквартирных домах производят по 517 кг мусора в год или чуть больше 3 кубометров на одного человека. То есть чуть меньше 1,5 кг в день на человека ТКО.

Семья из трех человек, следуя логике местного министерства ЖКХ просто обязана производить 4,5 килограмма мусора. Ежедневно. Каждый может прикинуть – накапливается ли в его доме мусор с такой скоростью и в таком количестве.

По объему получается, что ростовская семья из трех человек производит в год 9,24 кубометра мусора, то есть 9240 литров, т.е. 770 12-литровых мусорных ведер в год, то есть по два полных ведра в день!

Возникает вопрос: какое количество семей производит такое огромное количество мусора? Можно считать эти показатели усредненным значением по области? Или же это плод воображения ростовских областных коммунальщиков из профильного министерства?

Смотрим дальше. Возьмем населенные пункты «3-й категории», жители которых, с точки зрения ростовских чиновников, производят мусор в более скромных объемах.

Так, один прописанный в индивидуальном доме человек производит почти 300 кг мусора в год, что эквивалентно 1,86 кубометрам ТКО. Семья из трех человек, получается, вырабатывает в год почти 900 килограммов или 5,58 кубометров, т.е. 5580 литров, что эквивалентно 465 12-литровым ведрам в год или по ведру с третью в день.

Но позвольте, в селе намного выгоднее и проще проводить предварительную сортировку мусора, отдавая очистки и помои животным или вываливая их в компостную яму, а ненужную бумагу и картон использовать для розжига.

Как правило, в мусор идут лишь пакеты и пластиковые бутылки, которых за неделю даже в больших семьях на 5-6 человек накапливается по одному 30-литровому пакету, поскольку пластиковая и полиэтиленовая тара уверенно заменила стеклянную в целом ряде продовольственных товаров. Но эти «тонкости» министерство ЖКХ почему-то не учитывает вообще. Возникает вопрос: на чем основаны такие «конские» нормативы?

Насколько чисты, прозрачны и безукоризненны мусорные схемы?

Оказывается, в своих расчетах областные коммунальщики опираются на Территориальную схему обращения с отходами (ТСОО), утвержденную еще в 2016 году: ведь, как хвастался Официальный портал правительства РО, «Ростовская область одна из первых в Российской Федерации завершила разработку территориальной схемы».



Территориальная схема обращения с отходами. Город Ростов-на-Дону. Скриншот. Источник: Минприроды РО

При заявленной выработке 656 482 тонны в год, получается, что в среднем на каждого жителя города приходится по 600 килограммов ТКО в год. В нормативах – 517 килограммов в год для жителей многоэтажных домов и 592 кг/год для жителей частного сектора. Расхождение в числах есть, но вроде не критическое.

Теперь давайте посмотрим, как выглядит ситуация для Таганрога.



Территориальная схема обращения с отходами. Город Таганрог. Скриншот. Источник: Минприроды РО

При заявленном количестве образующихся отходов – 90,5 тысяч тонн/год, получается, что в среднем каждый из 256 600 жителей города вырабатывает в год 352,8 килограмма ТКО. Но в нормативах указано, что в муниципальном образовании «2-й категории» на одного проживающего в частном секторе приходится либо 526 кг/год, либо 487 кг/год для жителя многоэтажки!

То есть получается, что нормативы завышены почти в полтора раза и противоречат схеме ТСОО?!

От каждой семьи – минимум по вагону мусора в год!

Интересный случай представляет село Анастасиевка Матвеево-Курганского района.



Территориальная схема обращения с отходами. Село Анастасиевка Матвеево-Курганского района Ростовской области. Скриншот. Источник: Минприроды РО

Как видно, 1640 жителей села вырабатывают в год 31 377,6 тонн ТКО, то есть по 19 тонн в год! И значит, семья из трех человек вырабатывает один вагон мусора в год?! А где же зафиксированные в утвержденных нормативах и обещанные жителям муниципальных образований «3-ей категории» 299 кг/год или 1,86 м3 на гражданина, прописанного в частном секторе?

Не исключено, что при расчете ТСОО в случае с Анастасиевкой была допущена ошибка – «всего лишь» в сто раз в большую сторону. Но если ликвидировать ошибку, то получается, что каждый житель села даже по схеме ТСОО вырабатывает не более 190 кг ТКО в год, а не 299 кг. То есть опять нормативы для этого села завышены в полтора раза?

Интересно, что сопоставимые с Анастасиевкой по числу жителей сёла области, судя по ТСОО, вырабатывают по 270-290 кг в год на человека. Однако утверждать, что подсчеты проведены точно и честно – вряд ли возможно.

К тому же кто даст гарантию, что подобных ошибок на карте больше нет и «средняя температура по больницы» - т.е. усредненный норматив на мусор как для сельских, так и для городских жителей - не призван покрыть эти огрехи в расчетах?

Ведь уже указанные расхождения между картой ТСОО и постановлением правительства РО от 02 февраля 2018 года демонстрируют, что высокие тарифы могли быть результатом либо халатно проведенных подсчетов, либо умышленно искаженной статистики.

К тому же в реальности многие жители сел, заключавшие ранее договоры с местными МУПам и полигонами ТКО, вырабатывали в 3-5 раз меньше мусора, чем это зафиксировано в нормативах.

Например, довольно дееспособной оказалась схема покупки жителями маркированных мусорных пакетов с надписью ТБО, которые и подбирали на перекрестках проходившие раз в неделю мусоровозы.

Причем село в полторы тысячи человек никогда не наполняло за один рейс мусоровоз «КамАЗ» (типа КО 440-7, максимальный объем составлял 16м3, а вес мусора - 5,5 тонн): он часто был пуст наполовину. Поэтому в такие села вместо «КамАЗов» регулярно выдвигались мусоровозы «ГАЗ» (типа КО-440 объемом 7,5 м3 и 3 тонны веса).

Но по нормативам получается, что гражданам 1,5-тысячного села принудительно предписывается: как хотите, так и набирайте 8625 килограммов или 58 кубометров мусора в неделю? Чтобы к ним ходило еженедельно минимум 4 «КамАЗа» или 8-9 «ГАЗов».

И теперь можно прикинуть, что если в тарифах регоператора стоимость перевозок составляет до 90% оплаты, то сколько же придется переплачивать жителям за неоказанные по факту услуги?

И еще вопрос: а если вдруг окажется, что ежедневные рейсы мусоровозов – это бесцельная трата горючего и человеко-часов, будет ли пересмотрен норматив и тариф в меньшую сторону из-за сокращения рейсов? Вряд ли.

Вышеприведенных данных уже вполне достаточно для граждан РФ, чтобы самостоятельно или скооперировавшись со специалистами, подвергнув тщательному анализу и пересмотру нормативы по каждому субъекту РФ, опротестовывать их в судах и в Федеральной антимонопольной службе России.

Однако есть еще ряд моментов, которые явно нарушают права граждан РФ и которые будут изложены в продолжении этого материала.