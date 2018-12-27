С новым годом, с новым мусором! Часть 2. «Посеешь мусор, пожнешь бурю»

Мусорная реформа проваливается еще не начавшись

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Судя по предпринимаемым властями действиям и по возмущению граждан, прорывающемуся в СМИ, ситуация действительно может накалиться

Суета в высших эшелонах власти, поиск объяснений и судорожного маневрирования среди вариантов развития ситуации напоминает панику на поле мусорного законотворчества.



Фото с сайта pixabay.com

25 декабря Владимир Путин подписал «закон, который наделяет Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами («мусорная реформа»)».

То есть получается, что три субъекта РФ на сегодняшний день, благодаря усилиям президента, остаются в зоне примата Конституции и им не ухудшают социальные условия, связанные с оплатой ЖКХ?

Ведь жители России убеждены, что «любая новая услуга должна служить улучшению качества жизни людей и цена на неё должна учитывать реальный уровень жизни большинства населения и быть экономически обоснованной» (Из Резолюции общегородского митинга жителей города Шуя Ивановской области 27 августа 2017 года, проведенного против «мусорной реформы». Далее по тексту – Резолюция Шуйского митинга).

Но пока получается, что кроме трех городов-субъектов РФ остальное «замкадье» должно будет тянуть лямку по выполнению местных законов, созданных во исполнение «мусорной реформы» и уже вовсю называемых в народе «грабительскими».

Из Сибири – с нелюбовью к поборам!

Протест населения ширится и обрастает четкими формулировками требований. Как, например, в городе Бердске Новосибирской области, в котором проживает чуть более 100 тысяч жителей, но который, будучи расположен в 10 км к югу от областного центра, входит в Новосибирскую агломерацию.

Против реформы там выступили председатели многоквартирных домов города.

28 ноября ими было направлено обращение в областное ЗакСобрание, в котором было сказано следующее: «При утверждении постановления правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление правительства РФ от 25 августа 2008 года № 641» грубо нарушены права собственников жилья многоквартирных домов в плане оплаты по нормативу».

Опять недовольство нормативами? Да. И не только ими.

Вот пять претензий, которые сформулированы бердчанами.

1) Собственники утверждают, что объемы и время наполнения контейнеров не меняются на протяжении долгих лет. Это позволяет собственникам самостоятельно регулировать цену услуги по вывозу мусора. Новый областной закон этого не предусматривает и предполагает платить больше за воздух;

2) Возмущение по поводу перевода услуги в коммунальную, при том, что регоператор обязан лишь вывозить мусор.

3) Упоминание про «вред экологии» в договорах - это попытка навязать двойную оплату данной статьи расходов, поскольку она «уже существует в тарифе за вывоз мусора, который оплачивает компания по вывозу мусора, то есть нам дважды навязывают эту статью расходов: мы как физлица, и компании как юрлица».

4) Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) и субподрядчик, заключающий договор с регоператором, остаются теми же, значит, договор с последним и услуга являются насильно навязываемой против желания людей, несогласных с нормативами и тарифами.

5) претензия к депутатам ЗакСобрания Новосибирской области, которые два года обсуждают, но так и не видят грабительские огрехи данного закона, формулируется в виде требования бердчан: обратиться в Госдуму РФ для принятия поправок!

Данные требования бердчан можно сравнить с требованиями, сформулированными в Резолюции Шуйского митинга 27 августа 2017 года, который, кстати, был организован группой председателей уличных комитетов города Шуи Ивановской области:

«Новая система сбора мусора является для нас неприемлемой. Во-первых, в ней нет ничего нового: сбор, вывоз и утилизация мусора происходят по прежней технологии, теми же силами того же предприятия - ООО «Чистое поле – Шуя».

Говоря о «новой системе», населению не предлагают никаких инноваций.

Во-вторых, эта «система» крайне неудобна для жителей частного сектора. Норматив сбора мусора намного превышает фактическое его накопление в частных домовладениях.

В-третьих, новая система сбора мусора ставит на грань банкротства и закрытия муниципальное предприятие МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя», коллектив которого может оказаться на улице.

В-четвёртых, что самое главное, размер платы за вывоз мусора - 88 рублей 72 копейки с человека - установленный для всех жителей Шуи с 1 июля т.г., предельно завышен и экономически не обоснован. Вся эта сверхприбыль идет в частные руки новоиспеченных олигархов».

Шуяне без экивоков прямо в Резолюции назвали мусорную реформу – «беспределом», а тарифы – грабительскими, требуя их отмены.

При этом они также требовали:

- отставки министра ЖКХ РФ М. Меня;

- отставки губернатора Ивановской области П. Конькова, провалившего подготовку области к введению новой системы вывоза мусора и допустившего необоснованный рост соответствующих тарифов,

- от президента России дать поручение правоохранительным органам проверить деятельность правительства Ивановской области и аффилированных с ним коммерческих структур на предмет нарушения законодательства при проведении в нашем регионе «мусорной реформы» и привлечь виновных лиц к ответственности;

- от депутатов ГД РФ вернуть органам местного самоуправления право, обязанность и ответственность в сфере обращения отходов, законодательно пресечь монополизм и коррупцию в этой отрасли экономики.

Нужно отметить, что требования Шуйского митинга 27 августа 2017 года об отставке губернатора «совпали» с тем (или же «привели к тому»?), что 10 октября 2017 года Владимир Путин принял отставку губернатора Павла Конькова «по собственному желанию». Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень (экс-губернатор Ивановской области с 2005 по 2013 годы) был уволен со своего поста 18 мая 2018 года.

Здесь следует добавить такую деталь. В начале июля 2017 года Путин лично «поручил расширить список товаров, входящих в перечень готовой продукции, включая упаковку, которая подлежит утилизации после утраты ее потребительских свойств. Президент также призвал повысить нормативы утилизации отходов до уровня, обеспечивающего их полноценную переработку».

А теперь, оказывается, что нормативы, росту которых поспособствовал сам президент РФ, завышены настолько, что даже столица с ними не может справиться?

По словам председателя бердской общественной организации «Наш дом» Татьяны Ощепко, местный закон, который она считает грабительским, издан с нарушением прав потребителей.

«Коммунальная услуга - это когда потребителю что-то предоставляют: свет, воду, тепло. Здесь нам ничего не предоставляют, но услугу тупо перевели в коммунальную. За этим тянется повышение коммунальных платежей 2 раза в год. Нам навязывают по этому закону платить по нормативу. А норматив рассчитали непонятно исходя из чего».

Поддерживают Татьяну Ощепко и активисты из Саратова.

По мнению члена Общественной палаты Саратовской области, эксперта мониторинга регионального ОНФ Натальи Караман, «услуга обращения с ТКО безосновательно отнесена к разряду коммунальных, так как по сути это жилищно-бытовая услуга. «Коммунальной» она названа лишь для того, чтобы создать возможность неукоснительного взимания платы».

Мусорное «благодеяние» для Таганрога от Ростовского областного МинЖКХ

На примере регоператора ООО «Экотранс», охватывающего своей деятельностью три района Ростовской области (РО) и город Таганрог, можно отследить интересную ситуацию.

В первой части статьи были предоставлены схемы, в соответствии с которыми МинЖКХ РО производился расчет маршруты вывоза ТКО из Таганрога и из юго-западной части области, где работает регоператор.

Так вот, рассчитаны они были в привязке к мусороперерабатывающим заводам городов Батайска и Аксая, что расположены рядом с Ростовом-на Дону. В телефонных разговорах представители ООО «Экотранса» утверждали, что мусор из Матвеево-Курганского района будет вывозится в соседний Неклиновский район. А теперь в СМИ распространяется информация о том, что мусор из Таганрога будет направлен на полигон ТБО в Матвеев Курган!

Вот цитата: «Что касается Таганрога, то мусор из нашего города будут вывозить, по словам министра, в Матвеево-Курганский район на небольшой полигон, сюда же будут вывозить и мусор Неклиновского, Куйбышевского и, собственно, Матвеево-Курганского районов. Окончательно с полигоном для Неклиновского регионального оператора в областном министерстве ЖКХ определились совсем недавно. Вместо закрывающегося в конце года по распоряжению губернатора полигона в Таганроге на Николаевском шоссе предлагали сначала возить мусор в Аксайский район. Но расположенный там полигон мал, чтобы вместить в полном объёме ещё и мусор от Неклиновского оператора. Поэтому ООО «Экотранс» направили в министерство ЖКХ письмо с просьбой рассмотреть другие варианты».



Источник: сайт ООО «Экотранс», www.ekotrans-rnd.ru

И вот тут возникает полное непонимание, а потом и негодование! Начнем с того, что в «конском» тарифе нет и упоминания о переработке мусора. Если раньше жители Матвеево-Курганского района возили на свой полигон ТКО за 80 рублей в месяц с домовладения, то теперь им предписывается то же самое в тех же объемах делать с помощью базирующегося в Таганроге регоператора за 90 рублей, но с каждого прописанного.

Но самая «соль» в том, что при разработке тарифов в них были заложены конкретные полигоны – до Аксая и Батайска - и до них рассчитывалось конкретное расстояние, оценка которого является главной составляющей тарифа!

Навскидку можно предположить, что рассчитали тарифы из расчета, скажем, на 100 км, а будут ездить на 50 км! При этом министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер утверждал еще 19 декабря, что «больше 1000 рублей за метр кубический тарифа на вывоз мусора в Ростовской области не будет».

То есть, насчитав с помощью Региональной службы по тарифам 20-го декабря для ООО «Экотранс» тарифы «с 1 января по 31 декабря 2019 года в размере 482,45 руб. за 1 куб. м (без учета НДС); 578,94 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС)» (Постановление РСТ РО от 20.12.2018 №85/124), жители этого угла Ростовской области должны теперь Министерство ЖКХ считать благодетелями, которые «бешеным усилием воли» не подняли тариф до 1000 рублей за кубометр с человека в год, так что ли? А обоснование тарифов где?



Скриншот с сайта ekotrans-rnd.ru

Севастопольская правда о мусорных тарифах

Сайт «Форпост. Новости Севастополя» еще 15 июня опубликовал статью «ФАС займётся завышенным тарифом на мусор в Севастополе», в которой наконец-таки впервые появляется пред очами рядовых пользователей Интернета хоть какое-то подобие хитрой формулы обсчета тарифов на мусор.

Вот как по данным «Форпоста» обсчитывался тариф для регионального оператора ООО «Благоустройство города «Севастополь».



Источник: сайт ООО «Экотранс», www.ekotrans-rnd.ru

Вот что пишет издание: «313 рублей (вывоз мусора перевозчиком) + 70 рублей (размещение мусора на полигоне) + 43,28 рубля (плата за что-то ещё, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду) = 426,28 рубля…

Фирмы «АТП-2628» и «Славянская гавань», которые были готовы предложить на аукционе цену в 200 рублей за вывоз мусорного «куба», и, по их словам, при худших условиях даже в 150 рублей, были сняты с конкурса. В итоге за мусор жители Севастополя платят втридорога».

А в итоге получается, что в связи с последним законом, подписанным Путиным, Севастополь освобождается от этой «мусорной реформы» аж на три года!

Так нужно противостоять мусорному «беспределу»?

Можно ли считать, что севастопольский опыт по борьбе с потерявшими чувство реальности чиновниками – успешен и его надо транслировать по всей России? Если да, то значит ли это, что противодействие граждан РФ, направленное через суды, прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу, могут вынудить и ГД РФ, и президента приостановить «мусорную реформу», изменить тарифы или полностью отменить ее?

Получается, что такое возможно. Поэтому жителям Бердска, Шуи, Таганрога, Саратова и других городов, и весей следует сплотиться в деле отстаивания своих прав. И речь здесь идет не столько о наведении порядка в «мусорной реформе», сколько о защите России как социально ориентированного государства.

Так, например, можно и нужно настаивать на реализации в субъектах РФ предложения, сформулированного Натальей Караман, которая считает, что «плата за обращение с ТКО должна производиться за фактический объем оказанной услуги, тогда как принятый расчет объема услуги по нормативу приводит к неосновательному обогащению оператора. Для объективности следует разработать (установить) средства измерения для ТКО для каждой категории потребителей, как того требует ФЗ-102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений» и плату рассчитывать за фактически образованные твердые коммунальные отходы».

А некоторым представителям власти, за которых недавно вступилась Валентина Матвиенко и попросила жителей РФ не называть чиновников «дебилами», нужно подумать, почему это вдруг Валентина Ивановна так беспокоится о них?

Или же высшие эшелоны, закусив удила, вовсю готовятся к изменению Конституции, считая ее «не-догмой», потеряли ориентацию в пространственно-временном континууме?

При этом надо учесть, что даже включение «заднего хода» в исполнении властей может не «вернуть все на круги своя», а даже ухудшить ситуацию:

«Также подписанный президентом закон предусматривает, что до 1 января 2023 года объекты размещения твердых коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством РФ, могут быть использованы для размещения твердых коммунальных отходов в случае, если у них будет специальное заключение Минприроды РФ».

То есть предлагается узаконить стихийные свалки? Вы серьезно? Это забота о гражданах и о природе? (Но Матвиенко ведь просила не величать чиновников по диагнозу грубыми словами…)

С новым годом, с новым мусором! Часть 1. «Королевство кривых нормативов»