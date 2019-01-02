2 января объявлено днем траура в Челябинской области

09:13

Распоряжением губернатора Бориса Дубровского 2 января объявлено траурным днем в Челябинской области.

На всей территории области будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Челябинской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв. В результате обрушилась секция многоквартирного дома.

По данным на 07.00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе 1 ребенок), 6 – спасены (в том числе 2 ребенка). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Один из спасенных детей, 10-месячный малыш доставлен в Москву, в НИИ детской хирургии и травматологии. Проводится работа по установлению местонахождения еще 30 человек.