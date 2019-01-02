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2 января объявлено днем траура в Челябинской области

09:13 2.01.2019
Фото с сайта mchs.gov.ru
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Распоряжением губернатора Бориса Дубровского 2 января объявлено траурным днем в Челябинской области.

На всей территории области будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Челябинской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв. В результате обрушилась секция многоквартирного дома.

По данным на 07.00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе 1 ребенок), 6 – спасены (в том числе 2 ребенка). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Один из спасенных детей, 10-месячный малыш доставлен в Москву, в НИИ детской хирургии и травматологии. Проводится работа по установлению местонахождения еще 30 человек.

Темы: Магнитогорск, Происшествия
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Комментарии читателей
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02.01.2019, 15:39
Гость: визитка Гундяева

В память об мертвых,во имя спасения живых от "русского мира" молниеносного и беспощадного.
Вот Хронология.
31.12.2018г.Около 6:00 по местному времени в Магнитогорске (4:00 мск) в квартире жилого дома взорвался газ.
15:58. В город экстренно из Сочи прилетел президент В. Путин. Он провел совещание , осмотрел разрушившийся дом и побывал в больнице у пострадавших(!).(Фото, где «пострадавших» с системой на руке,с зелёнкой на носу,а в системе физраствора нет(совсем нет!),а рядом с кроватью справа, место для грудного ребенка и окошко в детскую,это, перинатальный центр,проще роддом..,что там делает мужик?)
UPD, 21:15.Путин улетел в Сочи.
1.01.19 13:12. Поисковые работы приостановлены на сутки из-за угрозы обрушения стены—ее решено демонтировать(!).
2 января объявлен день траура(ещё все не извлечены из под обломков!).
1.01.19г.16:16.Живым найден 11-месячный ребенок с серьезным обморожением и многочисленными травмами .
"Услышали плач".Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли младенца
Истинная история:1 01.19,14:46
Отец(Евгений Фокин)найденного под завалами в Магнитке малыша:
— Я взял на работе спецовку,надел ее и так пошел за оцепление(!).Я показал спасателям,где может лежать сын,там его и нашли.
02.01.19г 13:03Разбор завалов вновь приостановлен.
© МЧС РФ
«Мы вынуждены были прекратить работу буквально полчаса назад, потому что стена начала сильно вибрировать. Люди отведены, принято решение демонтировать стену»(!).Легче мост в Крым!
02.01.2019, 15:36
Гость: SL

Какая хорошая возможность попиариться на трупах? Знакомые рассказывают, даже спасательные работы прекратили, когда этот ... проводил там экстренное совещание. Без него же спасатели ни как? Интересно, а кнопку запускайку, от тоже, с собой привозил?
02.01.2019, 15:01
Гость: Магнитогорск

В городе замечена колонна военных машин. Бытовой взрыв? Ну ну. У нас закрыты ТРК.
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