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4 января в Магнитогорске начнут прощаться с жертвами трагедии

00:07 4.01.2019

В Магнитогорске 4 января начнут прощаться с погибшими при обрушении многоквартирного дома на улице Карла Маркса, 164.

Фото с сайта up74.ru

4 января будут похоронены шесть жертв страшной трагедии. 5 января похоронят девятерых погибших, 7 января — еще одного человека, сообщает издание up74.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить по 31,5 тысячи рублей на погребение каждой жертвы. Кроме того, родственники погибших получат компенсации в размере одного миллиона рублей.

В настоящий момент погибшими числятся 39 человек, из них 38 опознаны. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян объявил об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва.

Темы: Магнитогорск
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