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Число погибших в Магнитогорске достигло 36

09:14 3.01.2019
Фото с сайта mchs.gov.ru
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Спасатели обнаружили тела 36 жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

«Извлечено 36 тел погибших», - сказали в ведомстве. Погибшие - две женщины и мужчина.

В настоящее время неизвестной остается судьба четырех человек.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.

Темы: Магнитогорск, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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03.01.2019, 10:37
Гость: Чем занимается Минстрой?

А он генерирует идеи типа ежегодных изменений бланков извещений по коммунальным платежам, ежегодного повышения платы за жку, внедрения умных газовых счетчиков, способных дистанционно передавать показания,но никак не занимается безопасностью жилых домов. Казалась бы, чего проще, установи в каждой квартире датчик газа с выходом на отключение газового стояка или дома при появлении запаха газа, контролируй число непроинструктированных арендаторов (квартирантов) и будет резкое снижение взрывов газа в жилых домах. Не было такого бардака с газом в СССР. Не было! Раздолбайство и дилетантизм пришли в Россию.
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