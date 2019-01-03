Число погибших в Магнитогорске достигло 36

09:14

Спасатели обнаружили тела 36 жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

«Извлечено 36 тел погибших», - сказали в ведомстве. Погибшие - две женщины и мужчина.

В настоящее время неизвестной остается судьба четырех человек.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.