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Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

12:49 7.01.2019
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.

"Что такое алкоголик? Человек, лишенный свободы, он не может жить без употребления алкоголя. Наркотики, гаджеты - вот, с одной стороны, ведь дьявол очень мудро действует. Вот вам игрушка, которая дает вам безграничную свободу: нет расстояния, все вот на вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми, устанавливайте личные отношения. Ну что может быть лучше!" - сказал он в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".

В итоге, по его словам, человек, поглощенный этой технологией, уходит из реальной жизни в виртуальную реальность, которая и "становится его жизнью, причем он там больше, чем он вне", и происходит "дегуманизация человеческой личности".

Патриарх Кирилл обеспокоен и другой стороной вопроса, а именно тем, что всемирная сеть гаджетов сегодня дает возможность осуществлять, как он выразился, "вселенский контроль над человеческим родом".

"А завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации, - сказал он. - Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире!".

По словам предстоятеля, с точки зрения христианства, "контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста". "Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис", - считает патриарх Кирилл.

При этом он пояснил, что не является категорическим противником гаджетов, как таковых, но просит не забывать слова апостола Павла: "Все испытайте и хорошего держитесь."

"Если это  есть - ну пожалуйста, но никогда не попадайте в рабство от того, что в ваших руках (...) - приводит слова патриарха "Интерфакс". - Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под какую зависимость - ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов".

Темы: Церковь, Взаимоотношения церкви и государства в России
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Комментарии читателей
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07.01.2019, 16:09
Гость: З

Правительство решает что нам есть а что и не надо, патриарх чем пользоваться, лишь бы что нибудь лишить хорошего, лучше бы дали бы чего
07.01.2019, 16:08
Гость: бывший физик

Почитаешь комментарии - и сразу видишь: вот же они, бесы. Как же вас крутит от всего, связанного именно с Православием. Никто и в церковь ни разу не заходил, по себе судите. Есть, видно, Бог в церкви православной.
07.01.2019, 15:56
Гость: Цитата

Если бы змей был запретным, Адам и его бы съел.
Марк Твен
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