Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде

16:01

Президент России дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области.

Терминал призван обеспечить возможность поставок газа в область по альтернативному маршруту - морем в сжиженном виде. Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

«Газпром» в момент запуска терминала заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Белоруссию и Литву по газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву. В настоящее время Калининградская область получает природный газ по транзитному газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

Ключевой элемент СПГ-терминала - стационарный морской причал с волноломом - уникальный для мировой практики технический объект. Он расположен в пяти километрах от берега. Причал - установленная на 177 сваях монолитная плита длинной 125,5 метра, выполненная из высокопрочного бетона. На ней размещены специальное оборудование для приема газа и швартовые устройства.

Со стороны моря причал защищен мощным С-образным волноломом длинной более 700 метров. Такая конструкция способна выдержать самые сильные штормы в Балтийском море. Глубина моря у терминала достигает 19 метров.

От терминала в Балтийском море до берега в районе поселка Куликово идет морской газопровод. Далее он соединен с Калининградским подземным хранилищем газа (ПХГ).