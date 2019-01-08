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Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде

16:01 8.01.2019
Фото с сайта flot.gazprom.ru
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Президент России дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области.

Терминал призван обеспечить возможность поставок газа в область по альтернативному маршруту - морем в сжиженном виде. Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

«Газпром» в момент запуска терминала заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Белоруссию и Литву по газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву. В настоящее время Калининградская область получает природный газ по транзитному газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

Ключевой элемент СПГ-терминала - стационарный морской причал с волноломом - уникальный для мировой практики технический объект. Он расположен в пяти километрах от берега. Причал - установленная на 177 сваях монолитная плита длинной 125,5 метра, выполненная из высокопрочного бетона. На ней размещены специальное оборудование для приема газа и швартовые устройства.

Со стороны моря причал защищен мощным С-образным волноломом длинной более 700 метров. Такая конструкция способна выдержать самые сильные штормы в Балтийском море. Глубина моря у терминала достигает 19 метров.

От терминала в Балтийском море до берега в районе поселка Куликово идет морской газопровод. Далее он соединен с Калининградским подземным хранилищем газа (ПХГ).

Темы: Калининград, Газпром
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Комментарии читателей
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08.01.2019, 21:36
Гость: охотник за бакланами

Вот-бы взять и перекрыть тем странам через которые идет газ в Калининград и границу въезда от гепотетического риска проникновения российских спецлужб на сопредельные территории Белоруссии Литвы и Латвии
08.01.2019, 21:18
Гость: Мой

поцелуй!
08.01.2019, 21:16
Гость: Русский

...последняя карта Луки -бита! Красиво и элегантно. Так могут только Великие Мировые Державы.
Ну что, бульбаши, белый флаг в руки и молча сдаваться Русским. Других шансов у бульбашей нет! Хотя да, моно в землянки и на болота. Не вопрос, там то же можно прозябать, но долго ли..)))))
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