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Госдума отклонила законопроект КПРФ о госмонополии на алкоголь

20:28 3.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении в РФ с 2020 года госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, в которой он используется.

Документ, внесенный группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, разработан в целях принятия государственных мер для борьбы с нелегальным рынком в данной сфере, пишет РИА Новости.

"Фракция КПРФ предлагает создать "Росспиртпром" с 1 января 2020 года, в который будут входить предприятия, производящие спирт и спиртосодержащую продукцию, со стопроцентным капиталом государства", - заявил, представляя законопроект, член фракции Николай Арефьев.

По его словам, в состав "Росспиртпрома" на правах филиалов предлагается включить организации, осуществляющие производство и оборот спирта на территории всей РФ. "С 1 января 2020 года для частных предприятий, производящих спирт, действие лицензий будет прекращено. Изъятое имущество подлежит компенсации из федерального бюджета", - изложил депутат предложения фракции.

Он пояснил, что в случае принятия закона производить водку будут вправе только предприятия со стопроцентным государственным капиталом, либо казенные предприятия с оплаченным уставным капиталом в размере не менее 80 миллионов рублей.

Против принятия законопроекта выступили думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и правительство РФ. Комитет считает, что введение госмонополии — не гарантия полного искоренения нелегального производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Темы: Государственная Дума РФ, Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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04.04.2019, 09:14
Гость: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!

Ворье очередной раз показало свою сущность! Только смена власти поднимет Россию с колен!
04.04.2019, 09:11
Гость: У нас же рынок

,а законопроект от КПРФ ни что иное , как попытка кошмарить бизнес, поэтому депутаты от ЕР сразу поняли ,что к чему клонят коммунисты и ,соответственно , дали поворот от ворот. Ну а насчет того , что в торговую сеть может попасть некачественный алкоголь, покупатель должен не терять бдительность и всегда помнить о том , что алкоголь -это яд, ну а если невмоготу , то надо сто раз понюхать и попробовать на вкус- нет ли какого подвоха со стороны недобросовестных производителей, а то не дай бог...
04.04.2019, 06:54
Гость: SL

Кремлевская просрочка нагло уничтожает народ ради своей наживы.
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