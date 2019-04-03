Госдума отклонила законопроект КПРФ о госмонополии на алкоголь

20:28

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении в РФ с 2020 года госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, в которой он используется.

Документ, внесенный группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, разработан в целях принятия государственных мер для борьбы с нелегальным рынком в данной сфере, пишет РИА Новости.

"Фракция КПРФ предлагает создать "Росспиртпром" с 1 января 2020 года, в который будут входить предприятия, производящие спирт и спиртосодержащую продукцию, со стопроцентным капиталом государства", - заявил, представляя законопроект, член фракции Николай Арефьев.

По его словам, в состав "Росспиртпрома" на правах филиалов предлагается включить организации, осуществляющие производство и оборот спирта на территории всей РФ. "С 1 января 2020 года для частных предприятий, производящих спирт, действие лицензий будет прекращено. Изъятое имущество подлежит компенсации из федерального бюджета", - изложил депутат предложения фракции.

Он пояснил, что в случае принятия закона производить водку будут вправе только предприятия со стопроцентным государственным капиталом, либо казенные предприятия с оплаченным уставным капиталом в размере не менее 80 миллионов рублей.

Против принятия законопроекта выступили думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и правительство РФ. Комитет считает, что введение госмонополии — не гарантия полного искоренения нелегального производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.