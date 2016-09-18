Голосование на Украине – выбор смелых

Рискуют если не жизнью, то здоровьем. ВИДЕО

В воскресенье находящиеся на Украине россияне могут принять участие в голосовании на выборах. Вот только велика вероятность того, что поход в посольство России в Киеве или в консульства в Одессе, Харькове и, тем более, во Львове, будет сопряжен с реальным риском если не для жизни, то для здоровья – точно.

В ночь на субботу было совершено нападение на российское посольство в Киеве. Молодые люди в масках и балаклавах закидали здание дымовыми шашками и применили салютную установку.

А уже сегодня, в день голосования, стало известно, что группа украинских радикалов напала на гражданина РФ, пришедшего в российское посольство в Киеве, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму. Националисты ударили избирателя после того, как услышали от него о том, что Вторую мировою войну выиграл Сталин.

Гражданин России на входе в участок столкнулся с главой общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" Михаилом Ковальчуком и депутатом Киевсовета от националистической партии "Свобода" Игорем Мирошниченко.

Сообщается, что Ковальчуку не понравилось, что россиянин в ходе словесной перепалки сказал, что Вторую мировую войну выиграл Сталин, после этого Ковальчук начал наносить удары в лицо россиянину, сбив его с ног. Гражданин РФ был вынужден уйти, так и не проголосовав.

И проблема вовсе не в наличии многочисленных нацистских и бандеровских формирований. И даже не в атмосфере русофобии, которую из года в год нагнетают местные власти.

Главное – в команде "Фас", которая поступила прямо из кабинета Петра Порошенко. А замечено, что местные майданные всегда участвуют в любых антироссийских акциях только по команде, поступающей с Банковой (администрация президента) или с улицы Сикорского (посольство США).

Глава киевского режима Петр Порошенко еще несколько дней назад дал поручение своему министру иностранных дел.

И исполнительный Климкин выступил с заявлением о "невозможности проведения российских выборов на территории Украины". Риторика традиционная - Крым - якобы "оккупированная часть Украины". Дальше понятно – до Крыма из Киева не дотянуться – руки коротки. Значит, будем гадить где поближе.

Еще за пять дней до голосования (12 сентября) МИД России получил официальное письмо с ультимативным требованием не проводить выборы в Госдуму в Крыму. В противном случае, если Москва не откажется от выборов "на территории Украины", Киев запретит проведение таковых вообще. В том числе, в посольстве и консульствах.

Разумеется, подобная угроза не осталась без внимания и практически все имеющие отношение к выборам в России чиновники и дипломаты с разной долей ехидства указали "своим украинским коллегам", что даже в дипучреждениях России ничего запретить киевская власть не в состоянии. Просто потому, что все они обладают экстерриториальным статусом (это собственность РФ), законодательство Украины и решения местных властей на них не распространяются. Все это защищено Венской конвенцией и сотнями международных актов, нарушение которых выйдет Киеву боком. Так что "в рамках закона" режим Порошенко запретить или ограничить выборы не может.

Именно поэтому в дело были пущены исполнительные и (формально) никому не подчиненные банды боевиков майдана. Акция возле посольства с плакатами, криками и обстрелом проходила не минуту и не две, два десятка ультрас действовали спокойно и без каких-либо препятствий со стороны вроде бы охраняющих посольство национальных гвардейцев.

А давший днем в субботу интервью глава правительства Гройсман и вовсе сказал, что это настолько "мелкий инцидент", что не заслуживает даже упоминания. Вряд ли премьер-министр не в курсе, что любые атаки на посольства являются не актом хулиганства, а уголовным преступлением.

Впрочем, в Африке посольства жгут регулярно, а остатки Украины стремительно превращаются в Сомали. Так что, может быть, Гройсман и прав.

Но именно поэтому каждый желающий проголосовать в Киеве, Харькове, Одессе или Львове в воскресенье гражданин России и должен был осознавать, что риск для здоровья вполне реален.

Отношение к русским наглядно на своем примере описал недавно киевский блогер Буян, посетивший Москву: "Я все ждал, когда они "стартанут", чтобы рвать меня. А они не стартуют. Думаю: "Наверное, подойдут в перерыве". Подошли, поговорили... Напряженный, как высоковольтка, в кармане сжимал заточенную отвертку... Мой вывод: этот конфликт не между народами. Это чья-то коварная и циничная политическая игра, в результате которой погибла куча людей. Но виноваты и такие, как я, которые готовы сбросить атомную бомбу на Москву, даже не поговорив с ее жителями. Именно из-за таких ограниченных безмозглые кретинов происходят войны. Прошу прощения, стыдно…".

Заметьте, это писал не каратель, вернувшийся из "зоны АТО", а вполне мирный киевский обыватель из числа майданных "ура-патриотов", по собственному признанию резавший шины на машинах с российскими номерами.

В отличие от него, на остатках Украины еще живут и даже некоторым образом процветают тысячи нацистов, националистов, майданных активистов и прочих национально озабоченных. Они давно сбились в банды и по-настоящему опасны. Многие из них только и ждут момента, чтобы продемонстрировать свою верность "идеалам майдана", напав на кого-нибудь или устроив провокацию возле дипучреждений России. А глядя на бездействие полиции, которая откровенно им потакает, ожидать защиты от представителей власти гражданам России не стоит.

Зная же характер россиян, можно было ожидать, что многие воспримут происходящее как вызов и пойдут голосовать. И дело вовсе не в пафосе и не в какой-то гипертрофированной патриотичности – на любое насилие возникает желание поступать вопреки. Запрещаете – значит, обязательно пойдем. В итоге, люди, которым в обычной жизни и в голову не пришло бы вместо воскресной баньки и рыбалки идти на избирательный участок, пойдут "назло врагам" голосовать в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.

Глава российского ЦИК Элла Памфилова сообщила: "Мы для этого (голосования) сделали все, что должны были сделать, все бюллетени доставлены, участки подготовлены. Безопасность обязано обеспечить то государство, на территории которого они находятся... Надеюсь, что все будет нормально".

И вот уже ясно, что не нормально. Что значит "надеюсь", когда власти, которые что-то должны обеспечивать, ничего делать не собирались и не собираются?!

Лишним доказательством того, что режим Порошенко не собирается останавливать провокаторов, служат слова премьер-министра Гройсмана, который заявил буквально следующее: "Вы знаете, это хулиганство… Охранная система будет выполнять свое задание в рабочем режиме".

Никаких усилений мер безопасности не будет.

А, значит, бандиты, угрожавшие, что петарды скоро сменят "Грады" (один из плакатов), могут чувствовать себя в безопасности и смело устраивать в день выборов любые провокации. И если "Градов" у них пока нет, то автоматов и гранат – в избытке.

Так что тем, кто еще пойдет голосовать на территории бывшей Украины, остается только пожелать смелости и удачи.