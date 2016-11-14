При новом президенте Молдавии Приднестровье может сделать своей всю Молдавию

Первым официальным зарубежным визитом победителя президентских выборов в Молдавии - социалиста Игоря Додона - станет Москва. Об этом средствам массовой информации заявил Ион Чебан - глава предвыборного штаба Додона.

Станет ли смена власти в Молдавии прологом поворота политики Кишинева в сторону России? Повлияют ли результаты президентских выборов в Молдавии на решение приднестровского вопроса?

Ситуацию анализирует российский политолог Сергей Марков.

Додона выбрали от отчаяния, но есть и фундаментальные причины

Сразу надо сказать, что Молдова - парламентская республика, и президент не имеет права взять и разогнать правительство. Так что радикального изменения политики я не ожидаю. Скорее, начнется борьба между прозападным парламентом и правительством с одной стороны и новым главой государства – Игорем Додоном, который больше ориентирован на Евразийский союз. Эта борьба может затянуться и на полгода, и на год, а то и больше. Следует дождаться ее исхода, и посмотреть, одержит ли та или иная сторона победу, придет ли к компромиссу, и на каких условиях возможный компромисс будет достигнут.

Почему люди выбрали Додона? Причин несколько. Во-первых, от отчаяния. Молдове обещали евроинтеграцию, предоставили даже безвизовый режим в Европу, но это не привело ни к каким плюсам. Во-вторых, в Молдавии есть фундаментально позитивное отношение к России. Люди же помнят советские времена, когда республика процветала, и не исключено, что уже никогда Молдавия не достигнет уровня жизни, какой у нее был при Брежневе. Кроме того, существует и православное единство с Россией. Между прочим, никогда в Молдавии процент пророссийски настроенных людей не опускался ниже 50%.

На это возражают, что предыдущие выборы принесли же успех проевропейской коалиции. А я отвечу, что те выборы прошли с грубыми нарушениями. Напомню, что тогда с выборов сняли партию Рената Усатого, а если бы не данный шаг, то парламентское большинство было бы относительно пророссийским, и, соответственно, таким же было бы и правительство.

Есть вероятность снова выйти на «модель Козака»

Что ждать по поводу Приднестровья? На мой взгляд, возобновится интенсивный переговорный процесс при посредничестве России. Додон постарается снять элементы искусственной блокады, которые были введены ранее. Кстати, скоро и в Приднестровье состоятся выборы. Возможно, на них победит Шевчук или появится новый человек, но в любом случае они с Додоном сядут за стол переговоров. Если в Кишиневе появится другое, сравнительно пророссийское правительство, то вариант временного урегулирования будет найден.

Есть вероятность снова выйти на так называемую «модель Козака». В свое время натовцы этот сценарий заблокировали, вплоть до того, что начались ночные звонки тогдашнему президенту Молдавии – Воронину. А суть «модели Козака» была следующей. Приднестровье входит в состав Молдавии на условиях конфедерации.

Это значит, что ПМР сохранит фактическую независимость по ключевым вещам. У нее будут свои законы, а к тому же Верховный Совет ПМР получит право вето на важнейшие решения Молдавии. Российские военные базы останутся в Приднестровье в качестве гаранта соблюдения прав жителей ПМР.

В этом случае и речи нет о заталкивании Приднестровья в Молдавии. Пророссийское ПМР войдет в состав Молдавии, оказывая на ее политику решающее воздействие и добиваясь того, чтобы и сама Молдавия стала приднестровской.

Вот сейчас к этому вопросу можно вернуться, но повторюсь, один президент Додон не имеет полномочий на такой шаг, тут необходимо, чтобы и правительство Молдавии стало пророссийским.

Интервью подготовил Дионис Каптарь