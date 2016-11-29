Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на допрос по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович вызван на допрос в качестве подозреваемого по делу о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства.

Две повестки опубликованы в соответствующем разделе сайта Генпрокуратуры Украины. В документе говорится, что Янукович должен явиться на допрос 5 декабря и 9 декабря 2016 года в 10:00 в кабинет начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины.

Виктор Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года. В отношении бывшего президента, бежавшего в Россию, на Украине было возбуждено несколько уголовных дел.

Янукович также проходит свидетелем по делу о гибели людей во время массовых беспорядков в Киеве, предшествующих его отстранению от власти.

Украинские правоохранительные органы ранее неоднократно вызвали Януковича на допросы, однако бывший президент каждый раз отказывался приехать в Киев.

По делу о массовых беспорядках Янукович дал свидетельские показания по видосвязи из Ростовского областного суда. Первоначально допрос Януковича по видеосвязи был запланирован на 27 ноября. Однако допрос был сорван, так как активисты «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали доставку обвиняемых по делу о массовых беспорядках в киевский суд. В итоге, бывший президент Украины дал показания по видеосвязи 28 ноября.