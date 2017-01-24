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Сирийская оппозиция пыталась прибегать к шантажу на переговорах в Астане

18:40 24.01.2017
Фото пользователя Flickr Freedom House
Фото пользователя Flickr Freedom House
Сюжет: Сирийский кризис

Делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Астане предпринимала попытки шантажировать участников диалога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главы делегации РФ Александра Лаврентьева.

В частности, представители оппозиции требовали взамен своего присутствия на переговорах прекратить бои в районе Вади Барада и выдвигали другие условия. Однако через какое-то время они убедились в том, что Россия не является для них врагом и изменили свое отношение к процессу переговоров, стали более раскрепощенными.

По итогам двухдневной встречи в Астане было принято совместное заявление стран-гарантов – России, Ирана и Турции. В нем было объявлено о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима перемирия в Сирии.

Делегация Дамаска отметила, что переговоры проходили «болезненно», но при этом удалось достичь конкретных результатов. Вместе с тем представители сирийских властей сочли роль Турции в диалоге негативной, поскольку она поддержала оппозицию, выступавшую против того, чтобы Сирия была гражданским и светским государством.

Оппозиция, в свою очередь, выразила недовольство итоговым коммюнике по причине того, что не была упомянута военная роль Ирана. В частности, атаки иранских войск, приводящих к увеличению количества беженцев.

Встреча по межсирийскому урегулированию проходила в Астане 23-24 января. Представители властей САР и оппозиции впервые за все время конфликта, который продолжается с 2011 года, встретились за столом переговоров. Предполагается, что диалог продолжится в феврале в Женеве.
 

Темы: Россия, Иран, Турция, Военные конфликты в мире, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Международные отношения, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 23:31
Гость: Владимирыч

ВОСТОК- РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ТАМ ХИТРОСТЬ И КОВАРСТВО- ЗАМЕНИТЕЛЬ УМА И ЧЕСТИ.
24.01.2017, 22:24
Гость: Кокто

Результат "блестящий". Коммюнике не подписано, никаких итоговых документов не согласовали, курды вообще объявили бойкот этим переговорам. Блеск. Трамп может быть доволен.
24.01.2017, 20:22
Гость: А как же

информация промелькнувшая вчера ночью, что ещё вчера делегация Дамаска отбыла во свояси.
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