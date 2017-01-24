Сирийская оппозиция пыталась прибегать к шантажу на переговорах в Астане

Делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Астане предпринимала попытки шантажировать участников диалога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главы делегации РФ Александра Лаврентьева.

В частности, представители оппозиции требовали взамен своего присутствия на переговорах прекратить бои в районе Вади Барада и выдвигали другие условия. Однако через какое-то время они убедились в том, что Россия не является для них врагом и изменили свое отношение к процессу переговоров, стали более раскрепощенными.

По итогам двухдневной встречи в Астане было принято совместное заявление стран-гарантов – России, Ирана и Турции. В нем было объявлено о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима перемирия в Сирии.

Делегация Дамаска отметила, что переговоры проходили «болезненно», но при этом удалось достичь конкретных результатов. Вместе с тем представители сирийских властей сочли роль Турции в диалоге негативной, поскольку она поддержала оппозицию, выступавшую против того, чтобы Сирия была гражданским и светским государством.

Оппозиция, в свою очередь, выразила недовольство итоговым коммюнике по причине того, что не была упомянута военная роль Ирана. В частности, атаки иранских войск, приводящих к увеличению количества беженцев.

Встреча по межсирийскому урегулированию проходила в Астане 23-24 января. Представители властей САР и оппозиции впервые за все время конфликта, который продолжается с 2011 года, встретились за столом переговоров. Предполагается, что диалог продолжится в феврале в Женеве.

