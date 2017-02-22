Смерть Чуркина: есть ли место для «конспирологии»?

Назначена дополнительная проверка по факту смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина

Для выяснения причин смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, необходимо провести дополнительные исследования. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судмедэкспертов Нью-Йорка, которые проводили вскрытие тела постпреда.

Мысль о том, что Чуркин не умер, а был убит, появилась сразу же. Разумеется, никто из официальных лиц таких подозрений не озвучил, однако это вовсе не означало, что все остальные были готовы слепо верить объявленной версии о смерти. Как говорил Воланд, «все теории стоят одна другой», и, собственно, почему невозможно убийство дипломата, совершенное, между прочим, в стране, с которой у России очень непростые отношения?

Тем не менее, само предположение о том, что Чуркин мог, подчеркиваю, не был убит, а мог быть убит, вызвало предсказуемый поток бреда от «борцов с конспирологией». Как водится, тут же вспомнили рептилоидов (о них никто не говорит, кроме самих пламенных борцов с конспирологией). Тут же с наигранной мудростью посоветовали искать «более простое объяснение» (хотя с чего бы это смерть от болезни является более простым объяснением, чем убийство?). И так далее.

Но вот новость о дополнительных исследованиях с целью выяснить причину смерти Чуркина четко показывают, что действительно серьезные люди вовсе не следуют стандартному набору псевдонаучных и якобы мудрых правил. Оно и понятно: смысл такой «мудрости», если отбросить многозначительную болтовню, сводится к анекдоту: «Ищи, где светлее, а не там где потерял».

Мы пока не знаем, что покажет дополнительная экспертиза. Не знаем мы и того, насколько проверка окажется корректной и сообщат ли общественности ее реальные выводы. Однако есть веский повод обсудить более общую проблему, связанную с типом аналитической деятельности, которую так усиленно навязывают «простым людям».

В конце концов, все или, по крайней мере, большинство слышали же о «бритве» Оккама. На этот методологический принцип ссылаются довольно часто, и во многих случаях этот «аргумент» оказывается достаточным для победы в дискуссии. В таких ситуациях «бритва» Оккама превращается в безотказную формулу, к тому же якобы подкрепленную авторитетом науки, а идти против научного мышления в среде культурных, интеллигентных людей считается неприличным. Иными словами, об эту «бритву» сильно боятся «порезаться» как раз те, кто декларирует следование нормам научности и распространяют данный принцип далеко за пределы лабораторий или научных коллективов.

Что и говорить, «бритва» Оккама – оружие мощное и оказалась способна осложнить, а то и пресечь немало интересных и содержательных дискуссий. А раз так, то к ней стоит присмотреться повнимательней. А не морочат ли нам голову? Ведь понятно, что подобные инструменты очень выгодны манипуляторам и демагогам, и было бы странно, если бы данные субъекты ими не воспользовались.

Итак, начнем с определения. Формулировка «бритвы» Оккама фигурирует в различных вариантах, тем не менее, их смысл на профанном уровне сводится к известному утверждению: «Не следует множить сущее без необходимости».

На практике это означает следующее. Допустим, есть несколько гипотез (например, две), способных объяснить какое-то событие.

Первая гипотеза состоит из трех утверждений: X1,X2,X3.

Вторая гипотеза из четырех утверждений: X1, X2, X3, X4.

Утверждение X4 считается лишним, в том смысле, о котором идет речь в определении «бритвы» Оккама, а сама вторая гипотеза по этой же «бритве» считается избыточно сложной. В ней есть «лишняя сущность», то есть дополнительное предположение, поэтому предпочтение отдается первой гипотезе (объяснительной модели). То есть из нескольких объяснений выбирают простейшее.

Возникает закономерный вопрос, а, собственно, почему надо делать именно так, а не иначе? Да, «бритва» Оккама позволяет экономить усилия, но разве она гарантирует верный результат? Грубо говоря, вам что надо: проще или правильней? Вам шашечки или поехать?

Мне не составит ни малейшего труда привести конкретный пример того, как следование принципу Оккама приведет к выбору ошибочной объяснительной модели и забракует правильную гипотезу. А заодно и расскажу о другой «бритве», имени Хэнлона, которая является одним из частных случаев «бритвы» Оккама.

Итак, допустим, мы знаем, что дорогостоящее, исправно работающее оборудование почему-то списано как негодное. Вопрос: почему?

Первая гипотеза. Имущество списано по глупости.

Вторая гипотеза. Имеет место тщательно продуманное воровство, люди готовившие документы о списании, находятся в сговоре, ряд документов подделан, а проверяющие лица подкуплены.

Первая гипотеза очевидно проще, ведь она строится только на одном допущении (о глупости). Вторая же объяснительная модель задействует такие понятия, как коррупция, сговор, подделка документов. По «бритве» Оккама принимается первая версия, вторая – отвергается. При этом вся страна, исключая разве что малолетних, прекрасно понимает, что, скорее всего, верен как раз второй вариант.

Именно второй вариант и надо рассматривать в первую очередь. Между тем «бритва» Оккама требует прямо противоположного, а именно не объяснять злонамеренностью то, что можно объяснить глупостью. Этот частный случай даже удостоился отдельного названия – «бритвы» Хэнлона: «Никогда не приписывайте злонамеренности тому, что вполне может быть объяснено глупостью».

Кстати, ставка на простоту очевидным образом примитивизирует мыслительную деятельность. В самом деле, допустим, надо объяснить явление, про которое известно, что оно состоит из фактов Y1 и Y2, и опять есть две гипотезы, простейшая из которых выбирается согласно «бритве» Оккама. Спустя некоторое время выясняется, что к этому явлению имеет отношение третий факт, ранее неизвестный – Y3, который не может быть объяснен первой гипотезой, но прекрасно укладывается в уже отвергнутую вторую версию, которая оказалась в конечном итоге верной.

Вот и получилось, что пока о третьем факте не знали, то пользовались ошибочной версией, а правильную отвергли. Но самое-то главное, что следование «бритве» Оккама как раз и блокирует саму необходимость искать этот третий факт. Все же так хорошо получается: и работающая версия есть, и «бритве» Оккама она соответствует, зачем дальше вести интеллектуальный поиск? Ну, если третий факт подвернется без целенаправленного поиска, то тогда уже внесем поправку в объяснительную модель, а до этого и не надо «множить сущее».

Именно к такому типу размышлений и ведет следование «бритве» Оккама. В реальности настоящий ученый так не поступает, и научный поиск продолжается, то есть в неявном виде «бритва» Оккама отрицается именно в серьезной науке. Тем более отвергаются «бритвы Оккама и Хэнлона», когда речь идет о признаках состава преступления. Хотя лишь суд имеет право признать человека виновным, то есть преступником, однако на этапе следствия к подозреваемому относятся именно с позиции его возможной злонамеренности.

Да, на суде отталкиваются именно от презумпции невиновности, но ранее оперативный работник прорабатывает сразу несколько вариантов, в том числе заведомо предполагающий виновность подозреваемого. На допросе подозреваемый все отрицает и даже приводит «доказательства» своей непричастности к преступлению, однако правоохранитель продолжает «копать», не останавливаясь ни на простейших объяснениях, ни на «глупости, которая все объясняет».

В результате, на практике, сплошь и рядом ищут и находят злой умысел в том, что проще объяснить глупостью. Разумеется, наибольшую выгоду из «бритв» Оккама и Хэнлона извлекает именно тот, кто действует злонамеренно. Чуть что - прикинулся дурачком, и взятки гладки, в худшем случае грозит обвинение в халатности, а не в предварительном сговоре. Статьи в Уголовном Кодексе – разные, наказание тоже.

Кстати, помните знаменитую шутку из сериала «Доктор Хаус»?

Хаус: Если у пациента сразу две болезни, то тогда все симптомы у больного можно объяснить.

Ассистент: Нет, одна болезнь. «Бритва» Оккама требует простоты и надо искать именно одну болезнь, которая тоже объяснит все симптомы.

Хаус: Один проще двух?

Ассистент: Конечно, один проще двух.

Хаус: Итак, для зачатия ребенка нужно два человека. Это сложнее одного аиста, который принес ребенка. Всё понятно? Ищем две болезни у пациента.

Это шутка, но очень красноречивая. Тем не менее, у больного запросто может оказаться именно две болезни, причем отказ искать «лишнюю сущность» приведет не к экономии ресурсов, а к смерти пациента из-за неверного диагноза.

Или вот, например, зачем вообще делают вскрытие трупов, даже когда нет видимых повреждений тела? Куда проще сказать, что человек умер сам по себе, смертный же. Но нет, и вскрытия делают, и даже трупы эксгумируют. Иными словами, в жизни масса случаев, когда следует перестраховаться.

Да и сам факт жизни жизни на Земле противоречит «бритве» Оккама, точнее, её профанному пониманию. Судите сами, смерть куда проще и естественнее, чем жизнь. Жизнь - это процесс вопреки, а не благодаря. Мертвый камень лежит себе миллионы лет, а венец жизни - Человек – редко когда переваливает за 120 лет. Что же проще? Очевидно - смерть.

И по «бритве» Оккама надо было бы считать, что жизни нет. Более того, вероятность смерти куда выше, чем жизни, тем не менее, ученые до сих пор ищут жизнь по всем галактикам. Их не останавливает «требование» простоты.

Впрочем, если утром вы не найдете свой автомобиль под окном дома, то не звоните в полицию и даже думать не пытайтесь, что у вас машину угнали. По ошибке (глупости) кто-то перепутал автомобили, сел в чужой и уехал, но скоро одумается и вернет.

«При чем здесь Виталий Чуркин»? – спросите вы. При том, что время и место смерти нестарого и благополучного человека слишком уж точно совпало с периодом острейшего и нарастающего противостояния держав. Если Чуркина все-таки убили, то это акт предупреждения, и готовиться следует к худшему, хотя конечно, «бритвы» для дураков требуют иного поведения.