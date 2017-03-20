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Индийский фермер отсудил у железнодорожной компании поезд за долги

00:58 20.03.2017
Фото с сайта traveltu.ru
Фото с сайта traveltu.ru
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Индийский фермер Сампуран Сингх отсудил 20-вагонный пассажирский поезд у железнодорожной компании Indian Railways, которая задолжала ему плату за землю. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Компания приобрела у фермера участок под строительство новой ветки в 2015 году. Однако обещанные 10 миллионов рупий (примерно 150 тысяч долларов) так и не выплатила.

Фермер обратился с иском в суд и выиграл дело. Впрочем, свои деньги он так и не получил, поскольку руководство компании заявило, что не располагает такой суммой. Сингх вновь подал в суд и в итоге получил права на пользование пассажирским составом.

Фермер разрешил поезду курсировать по маршруту, дабы не причинять неудобства пассажирам. Однако согласно решению суда, если компания не выплатит в течение нескольких дней положенную сумму за участок, поезд будет выставлен на аукцион.
 

Темы: Индия, Железнодорожный транспорт в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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