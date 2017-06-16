Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает издание Bild

Бывший глава правительства ФРГ умер в своем доме в городе Людвигсхафен-ам-Райн. Причина его смерти пока не называется.

Коль занимал пост канцлера четыре срока подряд – с 1982 по 1998 годы. В историю он вошел, как политик, объединивший Германию, а также внесший большой вклад в объединение Европы и прекращение холодной войны.

После ухода Коля в отставку немецкое правительство возглавил Герхард Шредер.

