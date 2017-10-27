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Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании

17:42 27.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании, пишет РИА Новости.

Резолюция была внесена на голосование леворадикальной партией «Кандидатура народного единства» и коалицией «Вместе за да». Ее поддержали 72 депутата, против выступили 10 и 2 бросили в урну пустые бюллетени. Депутаты оппозиционных фракций перед началом заседания покинули зал, так посчитали голосование незаконным.

В резолюции говорится, что Каталония превращается в независимое государство в форме республики. Всего резолюция содержит 17 пунктов, в том числе «Содействие заключению договора о двойном гражданстве с Испанией».

В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правовое государство восстановит законность в Каталонии. Совет министров Испании намерен провести экстренное заседание. Через час после голосования испанский сенат ввел в Барселоне в действие 155-ю статью Конституции, которая предполагает отстранение каталонского правительства и в течение 6 месяцев объявить о досрочных выборах в региональный парламент. А до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, за независимость проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%. Центральные власти референдум не признают

Темы: Барселона, Испания, Мадрид
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 19:05
Гость: gvozd

ха ха ха... "демократия" в ес..
27.10.2017, 18:55
Гость: Патриот Золотой Федерации

В нашей великой многонациональной державе сепаратизм не пройдёт. Может вся русь обголосоваться за независимость от Орды, но лодку наших джигитов не раскачает. И наши любимые иномарки тоже не раскачает.
27.10.2017, 18:49
Гость: Так шо?

Гиркин с отпускниками отправляется в Каталонию?
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