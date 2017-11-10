]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Белом доме исключили отдельную встречу Путина и Трампа

09:58 10.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Отдельной формальной встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме не будет. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters. Стороны не смогли согласовать графики президентов, рассказала она журналистам перед приземлением в Дананге.

«Но они будут находиться в одном и том же месте. Пересекутся ли они и поприветствуют ли друг друга? Это весьма вероятно. Но что касается согласованной формальной встречи, в графике такой нет и мы не ожидаем, что она будет», — сказала Сандерс.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что согласование все еще продолжается, ясности пока нет.

Кремль и Вашингтон не исключали того, что президенты могут встретиться на полях саммита АТЭС, который проходит во Вьетнаме 10-11 ноября. Путин уже прибыл в страну. У него запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с японским премьером, лидерами Китая, Вьетнама, Филиппин.

Ранее Трамп назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Темами для обсуждения также назывались урегулирование на Украине, Сирия и борьба с терроризмом. 

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.11.2017, 13:45
Гость: stalker

Наверное американцы решили что им нечего обсуждать с Россией. Да и нам пора понять, что выборочное сотрудничество с США по отдельным вопросам при условии проведения этой страной санкционной политики против России бесперспективно. Зачем помогать тем, кто нам зла желает ?
10.11.2017, 13:43
Гость: военный

С Трампом можно встречаться только в одном случае: когда он (Трамп) будет подписывать капитуляцию от имени США в разгромленном Вашингтоне.
10.11.2017, 13:40
Гость: ОГО

Под карликами вы понимаете Китай ? Не согласен с вами.
Все комментарии (32)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.