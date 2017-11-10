В Белом доме исключили отдельную встречу Путина и Трампа

Отдельной формальной встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме не будет. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters. Стороны не смогли согласовать графики президентов, рассказала она журналистам перед приземлением в Дананге.

«Но они будут находиться в одном и том же месте. Пересекутся ли они и поприветствуют ли друг друга? Это весьма вероятно. Но что касается согласованной формальной встречи, в графике такой нет и мы не ожидаем, что она будет», — сказала Сандерс.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что согласование все еще продолжается, ясности пока нет.

Кремль и Вашингтон не исключали того, что президенты могут встретиться на полях саммита АТЭС, который проходит во Вьетнаме 10-11 ноября. Путин уже прибыл в страну. У него запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с японским премьером, лидерами Китая, Вьетнама, Филиппин.

Ранее Трамп назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Темами для обсуждения также назывались урегулирование на Украине, Сирия и борьба с терроризмом.