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Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

13:40 18.01.2018
Верховная Рада Украины. Фото с сайта rada.gov.ua
Верховная Рада Украины. Фото с сайта rada.gov.ua
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Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», за соответствующий законопроект на заседании в четверг проголосовали 280 народных депутатов.

Напомним, 4 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции и определил его статус как неотложный.

Акт закрепляет за территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) статус «временно оккупированных», допускает введение военного положения на юго-востоке Украины, а также называет Россию страной-агрессором.

Ранее заместитель министра иностранных дел России статс-секретарь Григорий Карасин заявлял, что украинский законопроект о реинтеграции Донбасса может «похоронить» Минские соглашения.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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18.01.2018, 23:10
Гость: нв

«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия», — заявил он.
\\
А Трамп для РФ не авторитет.Америка враг.Конечно для Окраины Трамп хозяин.
--
Событие2Резолюция Верховной Рады.
\\
Это для Окраины событие,а весь мир этого даже не заметил.
--
Событие4.Есть такая страна ,увлеченная нарцизмом,переходящим в откровенный фашизм, своей "миролюбивостью" достала всех.
\\
Не надо говорить за всех если за себя ответить не можете.
18.01.2018, 20:40
Гость: Патриот России

Да, это тонкий кисельный юмор!
18.01.2018, 20:36
Гость: Патриот России

Когда рак на горе свиснет!
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