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Украина потребовала от РФ отремонтировать и вернуть корабли из Крыма

13:33 16.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Украина потребовала от России отремонтировать и вернуть корабли, брошенные военными в Крыму в 2014 году. С таким заявлением выступил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Михаил Коваль.

Он утверждает, что военные России несколько раз выходили в море на десантном корабле «Константин Ольшанский», другие же корабли используются как «доноры», передает РИА Новости.

«И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать (корабли)? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — заверил Коваль.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова передать из Крыма оставшиеся украинские военные корабли, авиационную технику и бронетехнику. Он уточнил, что всё это сейчас находится в «плачевном состоянии».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма, назвав предложение Москвы уловкой.

Темы: Крым, Украина
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 19:06
Гость: Техника актировалась?

Сроки службы? Конечно, заявления киевских недоумков всегда впечатляют - но, я надеюсь, у нас есть менее впечатлительные люди, на которых заявления рейхсминистров Украины не действуют? Порезать это дерьмо на металлолом - пусть потом доказывают, что у них там было... Или отдать его Донбассу. Коли он часть Украины.
16.02.2018, 18:55
Гость: бандеровскому режиму

отремонтировать Украину,поставить все внесённые памятники Ленину и вернуть её же России законному хозяину своей окраины.
16.02.2018, 18:46
Гость: Бурундук

Трибунал будет над захватчиками Крыма и над убийцами людей на украинском Донбассе.Вы поняли над кем,не нужно объяснять.
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