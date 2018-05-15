Трамп заставит Прибалтику ответить за Холокост

Президент США Дональд Трамп подписал закон о реституции имущества жертв Холокоста

Дональд Трамп. Фото с сайта Pixabay.com

В соответствии с этим законом Госдеп США должен поддерживать еврейские организации, добивающиеся возвращения собственности евреев, погибших в результате нацистского геноцида, или выплат компенсаций за утраченное имущество. Больнее всего инициатива Дональда Трампа бьет по странам Восточной Европы, включая страны Прибалтики, население которых активно участвовало в Холокосте, а нынешние власти занимаются героизацией коллаборационистов, грабивших и убивавших евреев.

Закон 447, или JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today — «Справедливость для выживших, оставшихся без компенсации»), принятый Конгрессом США и подписанный президентом Трампом, требует от тех стран, где происходил нацистский геноцид еврейского населения, выплачивать материальные компенсации жертвам Холокоста.

«Этот закон требует отчета о деятельности некоторых стран касательно того, как они распорядились имуществом со времен Холокоста», — поясняется в сообщении Белого дома.

Согласно принятому закону, госсекретарь США в течение 18 месяцев обязан отчитаться о наличии утраченного еврейского имущества в 46 странах мира. Найденная собственность должна быть возвращена наследникам жертв геноцида, а в случае, если наследников не осталось, государства, к которым перешло еврейское имущество, обязаны передать его еврейским организациям, которые занимаются сохранением памяти о Холокосте. Этого будет добиваться от своих международных партнеров Госдеп США.

Больнее всего закон 447 бьет по странам Восточной Европы, где в годы Второй мировой войны происходил геноцид еврейского населения, и особенно по странам Прибалтики, где из людей, которые участвовали в Холокосте, делают национальных героев.

У подписанного Дональдом Трампом документа есть малозаметная, но примечательная деталь: он напрямую касается участия литовцев, латышей, эстонцев и прочих восточноевропейцев во Второй мировой войне, однако не дает им спасительного статуса «невинных жертв» двух «равно преступных тоталитарных режимов».

Америка всегда подыгрывала своим самым преданным европейским союзникам, соглашаясь, что «малые народы» Восточной Европы не участвовали в преступлениях Второй мировой, а только страдали от нацизма и коммунизма. JUST Дональда Трампа прямо дает понять: в тех же странах Прибалтики государства и население вольно или невольно, но хорошо заработали на Холокосте.

Осталось только маленько копнуть в прошлое, и сразу выяснится, что в Восточной Европе не просто «подобрали» оставшееся ничейным после убийств евреев имущество, а сами лишали это имущество законных хозяев. Достаточно почитать книгу Руты Ванагайте «Наши» про то, как литовцы щеголяли золотыми зубами, вырванными из десен убитых евреев, и вспомнить про Каунасский погром лета 1941 года, который Фронт литовских активистов учинил еще до прихода войск Гитлера, чтобы вселиться в квартиры евреев.

Более того, обнаружится, что вместо осуждения участников геноцида и покаяния за Холокост в Литве, Латвии и Эстонии десятилетиями продолжается героизация людей, помогавших нацистам уничтожать евреев.

Тот же Фронт литовских активистов сейчас «героические борцы за свободу Литвы». Его лидера, инициатора Каунасского погрома Юозаса Амбразявичюса, по настоянию президента Дали Грибаускайте перезахоронили с государственными почестями. Временное правительство Амбразявичюса давно хотят признать легитимным правительством Литвы, и только страх перед реакцией Израиля не дает это сделать.

В Латвии каждый год проходит шествие Латышского легиона СС, легионерам ставят памятники, а национального героя делают из садиста и палача Герберта Цукурса — ликвидированного израильскими спецслужбами члена карательной команды Виктора Арайса, руководившего убийствами в Рижском гетто и разрывавшего грудных младенцев надвое на глазах у матерей.

В Эстонии национальными героями считается соответственно Эстонская дивизия СС, в память о которой проходят ежегодные слеты нацистов на холмах Синимяе. Еще в пантеоне эстонских героев каратели из добровольческой организации «Омакайсте» и «вапсы» — члены ультраправой Лиги ветеранов Освободительной войны, благодаря энтузиазму которой Эстония была провозглашена немцами «юденфрай» — землей, свободной от евреев.

Кроме того, во всех странах Балтии особо почитают «лесных братьев» — боевиков националистического подполья, многие из которых не гнушались помогать гитлеровцам уничтожать евреев и получать заодно их имущество. Когда об этом рассказала вышеупомянутая Рута Ванагайте, ей устроили такую травлю, что писательница была вынуждена уехать из Литвы. Потому что нельзя нарушать Табу и раскрывать священную тайну литовской нации о том, как «герои» этой нации относились к евреям.

Но шила в мешке не утаишь.

Антисемитизм и симпатии к нацистской Германии являются основами этнического национализма в Литве, Латвии и Эстонии и основами прибалтийской исторической политики.

В отличие от других основ (например, русофобии), в открытую не любить евреев и почитать гитлеризм Прибалтике некомфортно. Западные союзники не поймут и не простят. Однако подлинное отношение к евреям и убивавшему их Третьему рейху раз за разом выходит наружу.

То в Эстонии решат «приколоться» и напечатают рекламу таблеток для похудения со слоганом «В Бухенвальде не было толстых», фотографией истощенных узников концлагерей и обещанием «Eins, zwei, drei... Таблетки для похудения доктора Менгеле сотворят с тобой чудо». Да еще пошутят на тему сжигания евреев в газовых печах — дадут рекламу отопления с надписью на воротах лагеря смерти: «Газовое отопление — универсальное, удобное, эффективное».

То в Латвии один депутат Сейма печет на Рождество печенье в форме свастики и хвастается им в социальных сетях. Другой депутат Сейма обвиняет евреев в антигосударственной деятельности. «Люди, которые работали, чтобы разрушать Латвийское государство, они очень умной национальности, юристы», — говорит член правящей партии Карлис Сержантс, уточняя, что имеет в виду не русских, а евреев.

То в Литве вдруг изымают из объектов исторического наследия Седьмой форт в Каунасе, в котором уничтожали евреев и на территории которого покоятся 5 тысяч жертв Холокоста, и объявляют о его приватизации. А на месте старинного еврейского кладбища в Вильнюсе решают построить конгресс-центр.

В последнем случае даже пришлось вмешаться американцам: 12 членов Конгресса США потребовали от президента Дали Грибаускайте не трогать еврейское кладбище и испуганные литовские власти поспешно отказались от реконструкции этой части Вильнюса.

Впрочем, этот инцидент — исключение. Как правило, в Вашингтоне закрывают глаза на «шалости» своих прибалтийских подопечных с героизацией нацистов и уничтожением памяти о Холокосте. Только ласково кивают головой, соглашаясь с прибалтийской версией истории: ах вы бедные ни в чём не повинные овечки, несчастные жертвы нацизма и коммунизма, ваши страдания надо приравнять к Холокосту и требовать для вас материальных компенсаций от Германии и России.

И в этой связи тем более примечателен подход, прописанный в новом законе Трампа. Государства и жители государств, на территории которых происходил Холокост, называются не сторонними наблюдателями геноцида евреев, а его выгодополучателями — отсюда один шаг до вывода, что Холокост осуществлялся по принципу «кому выгодно».

Когда Госдеп США подсчитает оставшееся бесхозным еврейское имущество и потребует в том числе у стран Балтии возместить его стоимость, к этому выводу неизбежно всё и придет.

«Спустить на тормозах» тему участия прибалтийских коллаборационистов в Холокосте, передавая места массовых убийств под увеселительные заведения в частные руки и изымая из продажи книги с доказательствами участия в геноциде «лесных братьев», не получится.

Трамп заставит Прибалтику и прочих «новых европейцев» признать свою долю ответственности за ужасы Холокоста.

И тогда покаяния, извинений и материальных компенсаций будут требовать уже не они, а от них.