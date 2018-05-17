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Трамп поручил проработать введение новых санкций против России

12:23 17.05.2018
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Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план по введению новых санкций в отношении России, пишет «Интерфакс».

На этот раз причиной санкций стали предполагаемые нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Помпео будет работать совметно с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки США.

Конгресс США потребовал учесть нововведения, которые вошли в военный бюджет на 2018 год, где содержится положение о мерах в ответ на нарушение Россией условий ДРСМД. Конгресс ждет от президента доклад с планом мер против российских чиновников, которые, якобы, причастны к нарушению договора, включая высокопоставленных политических лиц правительства РФ, занимающихся вопросами внешней политики.

Предполагаемые санкции могут включать запрет на контакты по бюджетным закупкам США, запрет на въезд в США, блокировку любых транзакций, связанных с собственностью на территории США.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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17.05.2018, 18:03
Гость: Терпиле

Ну да готовят себе "изоляцию"? А потом российские шишки их еще раз "накажут",отправят своих детей там жить и обучаться!? Ты очень смешон!
17.05.2018, 16:41
Гость: Теперь

пиндасные готовят почву для собственной изоляции.
17.05.2018, 16:19
Гость: Не так-ли поступает правительство РФ к

гражданам РФ ,как поступает Вашингоинг к Кремлю ?
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