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Американские СМИ назвали Трампа советским шпионом

10:00 12.07.2018
Фото с офстраницы Трампа в Facebook
Фото с офстраницы Трампа в Facebook
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Американские СМИ продолжают искать «русский след» в президентстве Дональда Трампа.

Так, издание The New York Magazine пишет, что Трамп является завербованным шпионом СССР. По мнению издания, Трамп был «завербован» в 1987 году во время поездки в СССР. Тогда бизнесмен приезжал для обсуждения возможного строительства гостиницы.

Отмечается, что Трамп также встречался с советским послом Юрием Дубининым. Сделка по строительству отеля так и не состоялась, однако именно после этого визита началась политическая карьера Трампа.

Издание также напоминает, что Трамп приезжал в Москву в 2013 году. По мнению журналистов, во время этих визитов Кремль собрал на нынешнего лидера США компромат.

Таким образом, издание приходит к выводу, что Трамп является шпионом. В качестве одного из аргументов они приводят нежелание президента США публиковать свою налоговую декларацию.

«Это может означать только одно — на протяжении многих лет он мог различными способами получать российские деньги», - резюмирует журнал.

Обвинения в связях Трампа с Москвой не утихают с момента выбора Трампа на пост президента страны в 2016 году, однако доказательств этого найдено не было.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 14:27
Гость: АГД

ельцин и закладывал, и был пиндосским шпионом.
12.07.2018, 14:20
Гость: ANTON

Ничего плохого с нашим президентом не случится. Это нормальное соперничество перед промежуточными выборами которые Трамп боится проиграть,а повлиять на это он не может благодаря демократии , конституции и разделению властей . За это Америку народ и любит.
12.07.2018, 13:21
Гость: пятиколоннику

Стесняюсь спросить, а закладывать куда - за воротник или в другое какое место?
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