Американские СМИ назвали Трампа советским шпионом

10:00

Американские СМИ продолжают искать «русский след» в президентстве Дональда Трампа.

Так, издание The New York Magazine пишет, что Трамп является завербованным шпионом СССР. По мнению издания, Трамп был «завербован» в 1987 году во время поездки в СССР. Тогда бизнесмен приезжал для обсуждения возможного строительства гостиницы.

Отмечается, что Трамп также встречался с советским послом Юрием Дубининым. Сделка по строительству отеля так и не состоялась, однако именно после этого визита началась политическая карьера Трампа.

Издание также напоминает, что Трамп приезжал в Москву в 2013 году. По мнению журналистов, во время этих визитов Кремль собрал на нынешнего лидера США компромат.

Таким образом, издание приходит к выводу, что Трамп является шпионом. В качестве одного из аргументов они приводят нежелание президента США публиковать свою налоговую декларацию.

«Это может означать только одно — на протяжении многих лет он мог различными способами получать российские деньги», - резюмирует журнал.

Обвинения в связях Трампа с Москвой не утихают с момента выбора Трампа на пост президента страны в 2016 году, однако доказательств этого найдено не было.