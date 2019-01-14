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Итог «Снежной встречи»: Прибалтике предложили защищаться от России самостоятельно

13:54 14.01.2019 , Александр Носович

Прибалтика должна самостоятельно защищаться от России, поскольку США готовятся к войне с Китаем

Это заявление бывшего главкома американским контингентом в Европе Бена Ходжеса стало главным итогом «Снежной встречи» в литовском Тракае.


© KM.RU, Кирилл Зыков

В самой Америке между тем признали, что Россия выиграла гонку вооружений и американцам не победить в войне с ней. Это умерило пыл самых оголтелых «ястребов», которые теперь рекомендуют прибалтийским коллегам разбираться с Россией самостоятельно.

«Снежные встречи» проводятся в начале января в Тракае на протяжении последних 12 лет. Это закрытый форум для западных политиков, дипломатов, военных экспертов и политических аналитиков, которых власти Литвы подбирают на свой вкус и цвет.

Критериев приглашения на «Снежную встречу» два.

Во-первых, гость обязан быть убежденным и непоколебимым сторонником жесткой линии в отношении России. Во-вторых, он должен обладать реальным влиянием в правящих кругах своей страны, а еще лучше - всего западного блока.

Проще говоря, литовские власти каждый год свозят в Тракай профессиональных русофобов. Только не дешевых маргиналов, лузеров и городских сумасшедших, как на Форум свободной России, а специалистов по русофобии высочайшего класса, которые сами могут облагодетельствовать первых лиц Литовской Республики, а не кормиться подачками с их стола.

В этом году проведение «Снежной встречи» для литовского руководства было особенно важно.

Дале Грибаускайте на посту президента Литвы осталось быть ровно полгода, и она не может не думать, куда ей податься работать дальше.

Хочется, конечно, какое-нибудь тепленькое местечко где-нибудь сильно западнее Литвы. В Еврокомиссии, в штаб-квартире НАТО - чем выше и чем дальше от родных хуторов, тем лучше.

Для получения такого места Дале Поликарповне необходимо одобрение влиятельных западных покровителей. Единственное, что президент Литвы может предложить за эту поддержку, - свои услуги по «сдерживанию России». Отсюда такая важность нынешней «Снежной встречи».

Однако, судя по той части нынешнего мероприятия в Тракае, которая стала достоянием публики, сегодня услуги Грибаускайте и других прибалтийских политиков по продвижению русофобии и созданию из России образа врага востребованы меньше, чем когда-либо за последние годы.

Главным событием «Снежной встречи» оказалось заявление наиболее важного для приглашающей стороны гостя форума, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса о том, что Америка готовится к войне с Китаем, поэтому Европа, в том числе и Прибалтика, должна защищаться от России самостоятельно.

Генерал-полковник утверждает, что США находятся на пути к военному конфликту с Пекином. По словам Ходжеса, еще несколько лет назад он думал, что война США с Китаем начнется через 15 лет, теперь же считает, что война будет «ближе, чем через 10 лет, или примерно так».

Одновременно вести боевые действия в Тихом океане и «сдерживать Россию» американцы не могут, поэтому сама-сама-сама, говорит американский генерал-полковник Литве.

«Таким образом, европейская опора должна быть вполне прочной, чтобы мы и в дальнейшем сдерживали Россию», - сказал бывший глава EUCOM, а ныне сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) на «Снежной встрече».

Между тем устроителям этой встречи до Китая и грядущей войны с ним своих главных патронов и покровителей нет никакого дела. Китай для них - понятие настолько отвлеченное от их геополитических доктрин и карьерных соображений, что они безответственно думают поставлять главным стратегическим конкурентам литовское молоко и принимать китайские грузы по «Новому шелковому пути».

Если даже заокеанский сюзерен и планирует воевать с Китаем, лично Далю Грибаускайте или главу литовского МИД Линаса Линкявичюса Дональд Трамп в армию не призовет.

Единственное, что интересует прибалтийских карьеристов, это Россия, потому что только отталкиваясь от темы «русской угрозы», они имеют шанс запрыгнуть на высокие должности в международных организациях.

Поэтому, кстати, литовским организаторам было очень важно вытащить Бена Ходжеса на «Снежную встречу».

Человек, который до прошлого года возглавлял американские Вооруженные силы в Европе, по определению является частью западного истеблишмента вообще, вашингтонского политического класса в частности и имеет многочисленные связи и огромное влияние в штаб-квартире Североатлантического альянса, куда тоже не прочь трудоустроиться Даля Грибаускайте.

Такой «подлянки» от экс-главы EUCOM, конечно, никто не ждал. Это же не президент США, регулярно эпатирующий Прибалтику заявлениями, что если «очень тупые люди» доведут до войны с Россией, то пусть сами с ней и воюют.

Бен Ходжес на прежнем посту сам был мастером выбивать новые бюджеты и полномочия под предлогом «русской угрозы». Кто же мог подумать, что он приедет в Литву, чтобы высказаться в духе Дональда Трампа: нас волнует Китай, а вы защищайтесь-ка от России сами.

Если литовские братья американского генерала по разуму гадают, почему Бен Ходжес их кинул, то вот им в помощь статья в американском журнале The Hill экс-командующего Северным командованием США, генерал-майора в отставке Говарда Томпсона.

Суть статьи: Россия выиграла у Америки гонку вооружений, американская глобальная ПРО бесполезна перед российским гиперзвуковым оружием, которого у США нет.

«В России и Китае исследования, испытания и разработка гиперзвукового оружия значительно опередили исследования, проведенные в Соединенных Штатах. В России в декабре успешно завершены испытания комплекса «Авангард», в ходе которых гиперзвуковой маневрирующий боевой блок якобы развил скорость, в 27 раз превышающую скорость звука. Россияне также утверждают, что эта система сейчас находится в производстве и готова к принятию на вооружение», - пишет Говард Томпсон.

«С другой стороны, Соединенные Штаты в настоящее время не располагают таким потенциалом. Суровая реальность заключается в том, что наши системы противоракетной обороны, а также оперативное мышление просто неспособны противостоять этой угрозе. В Конгрессе могут не понимать, что гиперзвуковое оружие специально разработано для использования «дыр» в нашей противоракетной обороне», - бьет в набат военный эксперт.

Какой вывод из всего этого следует? Очень простой.

Третью мировую войну с Россией Америка гарантированно проиграет.

Генерал-полковник Бен Ходжес, хоть он и ездит на «Снежные встречи», все-таки не дурак, чтобы этого не понимать. Вся «ястребиность» бывшего главы EUCOM и военного аналитика CEPA теперь сводится к тому, что у России новейшие образцы вооружения уже есть, а Китай, как и Соединенные Штаты, находится лишь на пути к созданию гиперзвукового оружия.

Поэтому войну с Китаем мы обсуждаем и прогнозируем, что же касается России, то тут представитель вашингтонского истеблишмента публично говорит прибалтийским союзникам: а не пошли бы вы ее «сдерживать» сами?

Темы: Литва, Отношения России и НАТО, Отношения России и США, Отношения США и Китая
Источник: RuBaltic.ru
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2019, 20:03
Гость: уехх

С чего это Вы такой ранимый? Хамство заокеанское Вам спать не даёт? С на самом деле олигархи всего мира никакие не враги, просто играют в геополитическое домино.
14.01.2019, 20:00
Гость: уехх

Курсы акаций и фьючерсы - это вещь в себе, не делающая погоды. Это лишь способ перекидывания лрешков из кармана в карман. Это не имеет никакого отношения к реальной экономике, а лишь колебаниям инвестиционного климата (спекуляциям). Себестоимость нефти и газа зависит от месторождений и технологий и меняется очень медленно. Ну может СЕО ТНК ощущают эти колебания на ежегодных бонусах.
Низкая фондоотдача показывает, какую доью дожода пустить нс развитие, а кааую пустить в дивиденды. Эта информация и волнует инсайдеров.
14.01.2019, 19:57
Гость: Skeptik

Запвд вытирает о балтов ноги
Если будет выгодно, отдаст России
В составе СССР они еще могли еще сушествовать
Здесь их через 25 лет уже не будет, растворятся
Их культура Брюсселю не нужна, а только раздрадает
Олиграхи помнят фашисткое прошлое и накажут их гораздо
сушественнее чем Кремль
Олигархи ничего не забыли и не прощают грехи.
Ликвидайия балтов как народа вопрос решенный
Нам ничего делать не нужно
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