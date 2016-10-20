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Зловредное колесо, или Что такое ротавирус

10:37 20.10.2016

Основным источником ротавируса является только сам человек

Для многих россиян летний отдых в этом году обернулся неприятностями – родители заболевших после купания в Черном море детей обратились к президенту с жалобами на санитарные условия сочинских курортов. Инфекционные больницы Адлера были забиты детьми с симптомами ротавируса: рвота, понос, высокая температура.

Лето миновало, отдыхающие вернулись домой, но опасность подхватить инфекцию все еще подстерегает детей и их родителей, теперь уже в родном городе.

Фото с сайта ladyinlife.ru

Ротавирусный гастроэнтерит, или как его еще называют «кишечный грипп» - это острая инфекция с симптомами общей интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта и обезвоживанием. Возбудитель инфекции Rotavirus, получивший название от латинского слова «rota» - колесо, под микроскопом действительно выглядит как колесико со спицами и ободком. Основную опасность он представляет для маленьких детей, но нередко им болеют и взрослые.

Вирус устойчив к воздействию многих дезинфектантов и крайне заразен. Поэтому эпидемии чаще всего случаются в детских садах, школах, воинских частях: стоит заболеть одному человеку, и инфекция очень быстро распространяется среди окружающих.

Часто ротавирус называют «болезнью грязных рук», но не стоит заблуждаться на этот счет - соблюдение правил гигиены не гарантирует защиту от инфекции. Заболевание лишь напоминает по симптоматике обычное отравление. На самом деле пути заражения им совсем иные, нежели у обычных кишечных инфекций, которые проникают в организм с немытых рук или с некачественными продуктами питания.

Основным источником ротавируса является только сам человек. Возбудитель выделяется с испражнениями на протяжении 3-8 недель с начала болезни. Возможно и бессимптомное носительство, опасное для тех, кто контактирует с носителем. Заражение происходит контактно-бытовым и фекально-оральным путем. Воздушно-капельный механизм передачи инфекции не доказан, но так же не исключен.

Конкретного лекарства от ротавируса не существует, при заболевании с ним борются комплексной терапией, в первую очередь нейтрализуя основные симптомы – рвоту, понос, обезвоживание. Подробное и действенное лечение может назначить только врач.

Довольно эффективным методом считается профилактика заражения, то есть вакцинация. Она проводится в первые месяцы жизни ребенка, ведь риск заболевания появляется с того момента, как ребенок начинает ходить в детский сад и контактировать с другими детьми и незнакомой ему окружающей средой.

Темы: Болезни и их лечение, Вакцинация, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 13:03
Валерия

Оо,я вот как раз этим летом на Черном море переболела ротавирусом. Никому не пожелаю.Думала умру от обезвоживания.Как обычно считала это обычным отравлением в первые несколько часов острой симптоматики. Но потом, когда частота рвоты перевалила за десяток, уже начала понимать, что это не просто отравление. Слава богу у меня он прошел за пару дней,я уже на второй день смогла что то съесть,но вот переполненные детские инфекционки в новостях меня тогда тоже очень пугали - у детей то все так плохо проходит, что они с этой температурой еле могут выдержать.
20.10.2016, 13:02
Галина Жребина

Точно точно, в этом году с курортами действительно такое было, у меня знакомая семьей ездила, вернулись расстроенные, дочка подцепила этот ротавирус. Отдых коту под хвост, ребенок намучился, еле вылечили. Так они когда вернулись - один за другим вся вся семья им переболела. Хорошо, они люди здравомыслящие - дома как следует пролечились. А то бы ребенок пошел в школу, всех там перезаражал!
20.10.2016, 12:50
Людмилочка

Бедные детки. У меня у знакомой дочка болела этой дрянью. Сначала думали отравление, а потом всё-таки решили в больницу пойти, и когда сдали анализы, то выяснилось, что это именно РОТАВИРУС. Лечились они очень долго. Потом выяснять начали что это,и откуда, а всё оказалось очень банально, нужно соблюдать гигиенические нормы.....
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