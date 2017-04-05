Минфин предлагает обязать медиков раскрывать врачебную тайну страховщикам

Министерство финансов РФ подготовило поправки к закону «Об организации страхового дела в России», обязывающие медиков передавать в страховые компании данные о пациентах, составляющие врачебную тайну, пишет «Коммерсантъ».

На текущий момент медики могут предоставлять подобного рода информацию с письменного согласия пациента. Однако, согласно статистике Всероссийского союза страховщиков, в половине случаев страховые компании получают отказы. Отмечается, что невозможность своевременно установить, наступил ли страховой случай, увеличивает сроки выплат или ведет к отказам в них. Самостоятельные расследования компаний до выплат увеличивают расходы и приводят к удорожанию услуг.

Страховщики отмечают, что на личное страхование приходится более 80% мошенничеств. В России считаются сомнительными до 10 процентов выплат, страховщики подозревают участие мошенников, но доказать не могут.

Издание пишет, что поправки обсуждались на совещании в Центробанке в середине марта, где были поддержаны. Центробанк считает, что доступ к врачебной тайне поможет сэкономить до 25 миллиардов рублей в год.

В конце марта проект был направлен в ведомства и до 10 апреля Минфин ждет замечаний по нему. Издание связалось с Минздравом РФ, где сообщили, что проект был разработан Минфином в «инициативном порядке» и в ведомство пока не поступал.