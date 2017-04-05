]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Минфин предлагает обязать медиков раскрывать врачебную тайну страховщикам

09:40 5.04.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Министерство финансов РФ подготовило поправки к закону «Об организации страхового дела в России», обязывающие медиков передавать в страховые компании данные о пациентах, составляющие врачебную тайну, пишет «Коммерсантъ».

На текущий момент медики могут предоставлять подобного рода информацию с письменного согласия пациента. Однако, согласно статистике Всероссийского союза страховщиков, в половине случаев страховые компании получают отказы. Отмечается, что невозможность своевременно установить, наступил ли страховой случай, увеличивает сроки выплат или ведет к отказам в них. Самостоятельные расследования компаний до выплат увеличивают расходы и приводят к удорожанию услуг.

Страховщики отмечают, что на личное страхование приходится более 80% мошенничеств. В России считаются сомнительными до 10 процентов выплат, страховщики подозревают участие мошенников, но доказать не могут.

Издание пишет, что поправки обсуждались на совещании в Центробанке в середине марта, где были поддержаны. Центробанк считает, что доступ к врачебной тайне поможет сэкономить до 25 миллиардов рублей в год.

В конце марта проект был направлен в ведомства и до 10 апреля Минфин ждет замечаний по нему. Издание связалось с Минздравом РФ, где сообщили, что проект был разработан Минфином в «инициативном порядке» и в ведомство пока не поступал.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Страхование и страховые компании в России, Министерство здравоохранения РФ, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.04.2017, 13:48
Кому принадлежат

страховые компании, тот о них и печётся. Законно ли такое попечение? На лице у них главная цель- создать страховое ростовщическое частное государство внутри самого государства.
05.04.2017, 13:11
Контрразведчик

Поддерживаю. Гешефтмахеры от страхования обнаглели! Не покупайте полисы у врунов из "Ренесанс Страхование", особенно "каско".
05.04.2017, 11:32
Минфин предлагает

Это же надо "раскрывать врачебную тайну страховщикам"! Заметьте, не родственникам,не болящему,а ростовщикам,которые трясутся за свои денежки! Какой позор! До чего докатилась страна, встав на рельсы либерастической политики удушения человеков!
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.