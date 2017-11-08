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ВОЗ призвала ограничить использование антибиотиков в животноводстве

14:00 8.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к прекращению использования антибиотиков в сельском хозяйстве пишет ТАСС.

Антибиотики используются в целях стимулирования роста и профилактики заболеваний среди здоровых сельскохозяйственных животных. Однако из-за их избыточного применения возрастает угроза развития у болезнетворных бактерий устойчивости к лекарствам.

Новые рекомендации, разработанные специалистами организации, направлены на сохранение эффективности антибиотиков, которые являются важной составляющей частью схем лечения человека.

В ВОЗ обращают внимание на то, что в ряде стран порядка 80% важных в медицинском отношении антибиотиков используются также в животноводстве. В результате чего у некоторых типов бактерий, которые вызывают тяжелые инфекции у людей, уже развилась устойчивость ко многим или всем имеющимся лекарственным средствам.

«Отсутствие эффективных антибиотиков представляет такую же серьезную угрозу для безопасности в области здравоохранения, как и внезапная вспышка смертельно опасной болезни», - заявляют в организации.

В связи с этим ВОЗ настоятельно рекомендует сократить применение всех классов важных в медицинском отношении антибиотиков в продовольственном животноводстве, в том числе полностью прекратить их использование «в целях стимулирования роста и профилактики болезней в отсутствие диагноза».

Больных животных рекомендуется тестировать для определения наиболее эффективного средства для лечения конкретной инфекции, при этом предпочтительно выбирать препараты, которые являются наименее важными для здоровья людей и не входят в число высокоприоритетных. В качестве профилактики заболеваний среди сельскохозяйственных животных специалисты ВОЗ рекомендуют не забывать о таких мерах как улучшение гигиены и условий содержания животных, а также применении вакцин. 

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Свойства лекарств и особенности их воздействия, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 15:09
Гость: Иван

ВОЗы, ВАДЫ, Гринписы, Красные кресты,Нобелевские премии, Евровидения, тоталитарные секты, ИГИЛы, НАТО, тьма некоммерческих организаций все это изгадившиеся и измошенничавшися холуи и подстилки самого страшного, самого лживого, самого кровожадного мирового монстра 21 века - Соединенных штатов Америки. И по другому их расценивать невозможно.
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