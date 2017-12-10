Минздрав предложил маркировать продукты питания по принципу ЗОЖ

Министерство здравоохранения России предлагает маркировать продукты питания для более полного информирования покупателей, пишет газета «Известия».

Все продукты предполагается разделить на три группы в зависимости от содержания в них общих жиров, добавленного сахара, поваренной соли.

Первая группа будет включать в себя «здоровые» продукты, такие как рыба, птица, свежие и замороженные мясо и фрукты, овощи, бобовые, яйца и крупы.

Во вторую группу предлагается внести шоколад, кондитерские изделия, десерты, энергетические батончики, алкогольную продукцию, энергетические напитки.

К третей группе предложено отнести продукты, пороговые значения компонентов в составе которых позволяет относить их к здоровому питанию. В частности речь идет о сушеных фруктах и орехах, соках, хлебе, сухих завтраках, переработанном мясе птицы, молочной продукции, творога и сыра.

На продукты, которые отвечают требованиям ЗОЖ, предлагается наносить маркировку «Здоровое питание».

Сейчас данная концепция находится на рассмотрении в аппарате правительства. При этом Минздрав планирует приступить к маркировке продуктов уже весной 2018 года.