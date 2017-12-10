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Минздрав предложил маркировать продукты питания по принципу ЗОЖ

10:00 10.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство здравоохранения России предлагает маркировать продукты питания для более полного информирования покупателей, пишет газета «Известия».

Все продукты предполагается разделить на три группы в зависимости от содержания в них общих жиров, добавленного сахара, поваренной соли.

Первая группа будет включать в себя «здоровые» продукты, такие как рыба, птица, свежие и замороженные мясо и фрукты, овощи, бобовые, яйца и крупы.

Во вторую группу предлагается внести шоколад, кондитерские изделия, десерты, энергетические батончики, алкогольную продукцию, энергетические напитки.

К третей группе предложено отнести продукты, пороговые значения компонентов в составе которых позволяет относить их к здоровому питанию. В частности речь идет о сушеных фруктах и орехах, соках, хлебе, сухих завтраках, переработанном мясе птицы, молочной продукции, творога и сыра.

На продукты, которые отвечают требованиям ЗОЖ, предлагается наносить маркировку «Здоровое питание».

Сейчас данная концепция находится на рассмотрении в аппарате правительства. При этом Минздрав планирует приступить к маркировке продуктов уже весной 2018 года. 

Темы: Питание и диеты, Помоги себе сам: забота о своем здоровье, Здоровье, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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10.12.2017, 12:51
Гость: Все остальное от лукавого.

))))))) завтра на всех продуктах питания будет стоять КЛЕЙМО - здаровая ида.
Коррупционеры в восторге от этой затеи.
А недавно некоторые предлагали принцип светофора (сравнение дословное, но сути не меняет) - зеленый, есть можно; желтый - можно, но не желательно, красный - ешь, но можешь потом сдохнуть.
Судьба у этих продуктов будет одна и та же, что и со - здаровай идой. Все продукты окажутся с зелеными этикетками. Зато коррупционеры будут в шоколаде от новой халявы.
Реальная борьба с фальсификатом - выявили продажу отравы в магазине, провели анализ, завтра с молотка продали магазин и предприятие которое поставило такие продукты. Владельцев через суд на принудительные работы в сельское хозяйство под надзор на срок от 20 лет с конфискацией имущества. Все остальные меры - это уловки коррупционеров для пополнения своих доходов.
10.12.2017, 12:49
Гость: Евгений В

Здоровое питание умерло вместе с Советским Союзом, скорее всего навсегда. В РФ чему и кому можно поверить? Лекарства? Продукты? Указы? Суд? Обещания? и т.п.
Если бы провели нормальный не шельмованный опрос, что в РФ принципиально не возможно, то получили бы 90% недоверия всей власти, не смотря на самые высокие дутые рейтинги.
10.12.2017, 12:01
Гость: ник

Еще правительство зарплаты увеличило.
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