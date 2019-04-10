В Госдуму внесли проект о запрете рекламы детских молочных смесей

11:27

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предполагает запретить рекламу смесей для искусственного вскармливаниям детей, пишет РИА Новости.

По мнению инициаторов законопроекта, реклама данных продуктов "не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей".

Также такая реклама должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций с педиатрами.

"Запрещается реклама детских молочных смесей (заменителей женского молока), предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни, включая продвижение продукции в местах продаж, в том числе с помощью использования специальной выкладки товара, купонов на скидку, бонусных товаров, распродаж, продаж по сниженным ценам, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, а также путем раздачи образцов или иных средств продвижения товаров", - говорится в документе.

Авторы законопроекта считают, что основным фактором, побуждающим матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственного, является реклама заменителей грудного молока и сопутствующие ей маркетинговые активности. В случае принятия данного закона, потребитель будет огражден от недобросовестных маркетинговых практик и сократит вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания и раннего ведения продуктов прикорма.

Данная инициатива поддержана Медицинским сообществом, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Общественной палатой Российской Федерации, ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

Отмечается, что данные ограничения не будут распространяться на медицинские выставки, семинары, конференции или подобные мероприятия.