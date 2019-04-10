]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы детских молочных смесей

11:27 10.04.2019
Материалы по теме:

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект,  который предполагает запретить рекламу смесей для искусственного вскармливаниям детей, пишет РИА Новости.

По мнению инициаторов законопроекта, реклама данных продуктов "не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей".

Также такая реклама должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций с педиатрами.

"Запрещается реклама детских молочных смесей (заменителей женского молока), предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни, включая продвижение продукции в местах продаж, в том числе с помощью использования специальной выкладки товара, купонов на скидку, бонусных товаров, распродаж, продаж по сниженным ценам, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, а также путем раздачи образцов или иных средств продвижения товаров", - говорится в документе.

Авторы законопроекта считают, что основным фактором, побуждающим матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственного, является реклама заменителей грудного молока и сопутствующие ей маркетинговые активности. В случае принятия данного закона, потребитель будет огражден от недобросовестных маркетинговых практик и сократит вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания и раннего ведения продуктов прикорма.

Данная инициатива поддержана Медицинским сообществом, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Общественной палатой Российской Федерации, ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

Отмечается, что данные ограничения не будут распространяться на медицинские выставки, семинары, конференции или подобные мероприятия.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Питание и диеты, Дети
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.