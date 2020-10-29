Александр Лукашенко сменил главу МВД Белоруссии

13:36 29.10.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева, пишет Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Новым министром внутренних стал Иван Кубраков, до этого возглавлявший минское ГУВД, пишет Tut.by, ссылаясь на сообщение государственного телеканала «Беларусь 1».

В то же время Юрий Караев назначен помощником президента по Гродненской области.

Юрий Караев возглавлял министерство с лета 2019 года. Чиновик руководил МВД в том числе во время массовых протестов в стране, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов. Акции протеста нередко сопровождались столкновениями с полицией и жесткими задержаниями участников демонстраций.

На фоне беспорядков в стране Юрий Караев и другие высокопоставленные сотрудники МВД попали под санкции США, стран ЕС, Великобритании и Канады.