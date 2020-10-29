Александр Лукашенко сменил главу МВД Белоруссии

Юрий Караев. Фото с сайта belta.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева, пишет Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Новым министром внутренних стал Иван Кубраков, до этого возглавлявший минское ГУВД, пишет Tut.by, ссылаясь на сообщение государственного телеканала «Беларусь 1».

В то же время Юрий Караев назначен помощником президента по Гродненской области.

Юрий Караев возглавлял министерство с лета 2019 года. Чиновик руководил МВД в том числе во время массовых протестов в стране, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов. Акции протеста нередко сопровождались столкновениями с полицией и жесткими задержаниями участников демонстраций.

На фоне беспорядков в стране Юрий Караев и другие высокопоставленные сотрудники МВД попали под санкции США, стран ЕС, Великобритании и Канады.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2020, 14:23
    Гость: Старый

    А Макея этот умник не желает утилизировать? Тогда грош цена всем его потугам...

© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации