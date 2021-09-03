Угроза смерти на двух колесах: инциденты с участием электросамокатчиков стремительно растут

Тема «средств индивидуальной мобильности» – сложная и дискуссионная. Однако разбираться с ней нужно незамедлительно. Ситуация, в которой родители боятся отпустить руку детей в парке, - ненормальна

В последнее время на страницах российских СМИ все чаще появляются новости о трагических происшествиях, в которых замешаны водители элекстросамокатов. Так, на днях уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего мужчины, который на электросамокате сбил девочку в Сочи. Проезжая по улице, он снес ребенка, которому не исполнилось и двух лет, и даже не остановился. У девочки диагностирован перелом лобной кости. Она находится в больнице.

Несколькими неделями ранее в Москве погиб, столкнувшись с водителем элекстросамоката, выдающийся ученый-биолог, правнук Федора Тютчева Иван Пигарев. О возбуждении уголовного дела по этому факту СМИ пока не сообщали. «Самокатчик» оказался уроженцем Белоруссии, которого на родине разыскивают за то, что он брал в долг и не возвращал крупные сумму денег. Он уже скрылся на территории Украины.

В мае 2021 года серьезно пострадал, упав с электросамоката, солист балета Мариинского театра Давид Залеев.

В целом, за первое полугодие 2021-го в России произошло 180 серьезных аварий с участием электросамокатов, в которых пострадали 188 человек и погибли пятеро. Количество подобных инцидентов стремительно растет. Например, в Москве в 2020 году их стало на 66% больше, по сравнению с 2019-ым.

Проблема заключается в том, что использование элекстросамокатов и других подобных средств передвижения действующим законодательством толком не регламентировано. «Самокатчики» де-факто приравнены к пешеходам. Под классические определения транспорта «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) формально не подходят. Это порождает сложную правовую коллизию. Любой человек, изучавший в школе физику, прекрасно понимает, что взрослый человек (или даже подросток), летящий со скоростью хотя бы 20-30 км/ч и «утяжеленный» 25-35 кг самоката, запросто может покалечить или убить другого человека, особенно ребенка.

На этом фоне «самокатчики» начали вызывать сильное раздражение в обществе. Рунет забит оскорбительными мемами в их адрес, а недавно неизвестный нанес солидол на электронную панель 400 электросамокатов в Москве.

Разговоры о необходимости отрегулировать сферу использования электросамокатов идут с 2016 года, однако, пока что «воз и ныне там». Почему?

Возможно, не всем чиновникам и депутатам нравится мысль об информационном противостоянии с шумным «активным меньшинством прогрессистов». Дело в том, что электросамокаты и прочие подобные «девайсы» быстро стали неотъемлемой частью жизни «продвинутой» прозападной и индивидуалистично настроенной публики, задающей тон дискуссиям в фейсбуке и инстаграмме.

Уже сейчас звучат возмущенные голоса общественников, кричащие о том, что государство не должно вмешиваться в дела «самокатичков» и что сфера сама себя «отрегулирует». Однако смогут ли они повторить то же самое, глядя в глаза покалеченным детям и их родителям? Тем более, согласно соцопросам, около 85% пользователей электросамокатов, сигвеев и моноколес в Москве не знают и не соблюдают правила дорожного движения.

От Минтранса, МВД, московской мэрии и других ведомств исходят самые разные предложения, часть из которых противоречат друг другу. Если резюмировать наиболее рациональные из них, то можно выделить следующее:

скорость движения электросамокатов (а, возможно, и других средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды) в потоке пешеходов не должна быть выше скорости пешего хода. Учитывая то, что быстрый шаг – это примерно 7 километров в час, то и электросамокаты по тротуарам и паркам не должны ехать быстрее 7-10 километров в час;

водители средств индивидуальной мобильности, снабженных двигателем, должны сдавать на права;

электродвигатели должны легко идентифицироваться – например, при помощи специальных номерных знаков;

скоростное движение электросамокатов должно быть разрешено только в специально отведенных местах;

вне специально отведенных мест у пешехода должен быть приоритет по отношению к электросамокатам;

правила движения электросамокатов по проезжей части должны быть жестко регламентированы (подобно, например, гужевым повозкам);

необходимо разработать специальные знаки, ограничивающие использование электросамокатов в парках, пешеходных зонах, на парковках.

Тема СИМ – сложная и дискуссионная. Однако разбираться с ней нужно незамедлительно. Ситуация, в которой родители боятся отпустить руку детей в парке, - ненормальна.