Угроза смерти на двух колесах: инциденты с участием электросамокатчиков стремительно растут
В последнее время на страницах российских СМИ все чаще появляются новости о трагических происшествиях, в которых замешаны водители элекстросамокатов. Так, на днях уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего мужчины, который на электросамокате сбил девочку в Сочи. Проезжая по улице, он снес ребенка, которому не исполнилось и двух лет, и даже не остановился. У девочки диагностирован перелом лобной кости. Она находится в больнице.
Несколькими неделями ранее в Москве погиб, столкнувшись с водителем элекстросамоката, выдающийся ученый-биолог, правнук Федора Тютчева Иван Пигарев. О возбуждении уголовного дела по этому факту СМИ пока не сообщали. «Самокатчик» оказался уроженцем Белоруссии, которого на родине разыскивают за то, что он брал в долг и не возвращал крупные сумму денег. Он уже скрылся на территории Украины.
В мае 2021 года серьезно пострадал, упав с электросамоката, солист балета Мариинского театра Давид Залеев.
В целом, за первое полугодие 2021-го в России произошло 180 серьезных аварий с участием электросамокатов, в которых пострадали 188 человек и погибли пятеро. Количество подобных инцидентов стремительно растет. Например, в Москве в 2020 году их стало на 66% больше, по сравнению с 2019-ым.
Проблема заключается в том, что использование элекстросамокатов и других подобных средств передвижения действующим законодательством толком не регламентировано. «Самокатчики» де-факто приравнены к пешеходам. Под классические определения транспорта «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) формально не подходят. Это порождает сложную правовую коллизию. Любой человек, изучавший в школе физику, прекрасно понимает, что взрослый человек (или даже подросток), летящий со скоростью хотя бы 20-30 км/ч и «утяжеленный» 25-35 кг самоката, запросто может покалечить или убить другого человека, особенно ребенка.
На этом фоне «самокатчики» начали вызывать сильное раздражение в обществе. Рунет забит оскорбительными мемами в их адрес, а недавно неизвестный нанес солидол на электронную панель 400 электросамокатов в Москве.
Разговоры о необходимости отрегулировать сферу использования электросамокатов идут с 2016 года, однако, пока что «воз и ныне там». Почему?
Возможно, не всем чиновникам и депутатам нравится мысль об информационном противостоянии с шумным «активным меньшинством прогрессистов». Дело в том, что электросамокаты и прочие подобные «девайсы» быстро стали неотъемлемой частью жизни «продвинутой» прозападной и индивидуалистично настроенной публики, задающей тон дискуссиям в фейсбуке и инстаграмме.
Уже сейчас звучат возмущенные голоса общественников, кричащие о том, что государство не должно вмешиваться в дела «самокатичков» и что сфера сама себя «отрегулирует». Однако смогут ли они повторить то же самое, глядя в глаза покалеченным детям и их родителям? Тем более, согласно соцопросам, около 85% пользователей электросамокатов, сигвеев и моноколес в Москве не знают и не соблюдают правила дорожного движения.
От Минтранса, МВД, московской мэрии и других ведомств исходят самые разные предложения, часть из которых противоречат друг другу. Если резюмировать наиболее рациональные из них, то можно выделить следующее:
- скорость движения электросамокатов (а, возможно, и других средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды) в потоке пешеходов не должна быть выше скорости пешего хода. Учитывая то, что быстрый шаг – это примерно 7 километров в час, то и электросамокаты по тротуарам и паркам не должны ехать быстрее 7-10 километров в час;
- водители средств индивидуальной мобильности, снабженных двигателем, должны сдавать на права;
- электродвигатели должны легко идентифицироваться – например, при помощи специальных номерных знаков;
- скоростное движение электросамокатов должно быть разрешено только в специально отведенных местах;
- вне специально отведенных мест у пешехода должен быть приоритет по отношению к электросамокатам;
- правила движения электросамокатов по проезжей части должны быть жестко регламентированы (подобно, например, гужевым повозкам);
- необходимо разработать специальные знаки, ограничивающие использование электросамокатов в парках, пешеходных зонах, на парковках.
Тема СИМ – сложная и дискуссионная. Однако разбираться с ней нужно незамедлительно. Ситуация, в которой родители боятся отпустить руку детей в парке, - ненормальна.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что немцу ляпота , то русскому смерть.
Все давно регламентированно. Ещё вчера, бензиновые мопеды с меньшеи скоростью и мощностью по дороге ездили. Сегодня с превосходящим двигателем, по тротуару поехали.
Если хотят ехать - пусть едут. Но не подвергая опасности других - если желают ехать, пусть подвергают опасности себя, а не пешеходов.
То есть, пусть едут по проезжей части и сталкиваются с автомашинами, а не с людьми. Надо просто запретить самокаты и велосипеды на тротуарах и переходах. В случае нарушения - конфисковывать самокаты сразу и без разговоров.
Самокатчики! Вот самая главная проблема в России!
правительственные, разрешите продажу боевого нарезного короткоствола и многие проблемы отпадут сами собой.