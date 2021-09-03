Угроза смерти на двух колесах: инциденты с участием электросамокатчиков стремительно растут

Тема «средств индивидуальной мобильности» – сложная и дискуссионная. Однако разбираться с ней нужно незамедлительно. Ситуация, в которой родители боятся отпустить руку детей в парке, - ненормальна

В последнее время на страницах российских СМИ все чаще появляются новости о трагических происшествиях, в которых замешаны водители элекстросамокатов. Так, на днях уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего мужчины, который на электросамокате сбил девочку в Сочи. Проезжая по улице, он снес ребенка, которому не исполнилось и двух лет, и даже не остановился. У девочки диагностирован перелом лобной кости. Она находится в больнице.

Несколькими неделями ранее в Москве погиб, столкнувшись с водителем элекстросамоката, выдающийся ученый-биолог, правнук Федора Тютчева Иван Пигарев. О возбуждении уголовного дела по этому факту СМИ пока не сообщали. «Самокатчик» оказался уроженцем Белоруссии, которого на родине разыскивают за то, что он брал в долг и не возвращал крупные сумму денег. Он уже скрылся на территории Украины.

В мае 2021 года серьезно пострадал, упав с электросамоката, солист балета Мариинского театра Давид Залеев.

В целом, за первое полугодие 2021-го в России произошло 180 серьезных аварий с участием электросамокатов, в которых пострадали 188 человек и погибли пятеро. Количество подобных инцидентов стремительно растет. Например, в Москве в 2020 году их стало на 66% больше, по сравнению с 2019-ым.

Проблема заключается в том, что использование элекстросамокатов и других подобных средств передвижения действующим законодательством толком не регламентировано. «Самокатчики» де-факто приравнены к пешеходам. Под классические определения транспорта «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) формально не подходят. Это порождает сложную правовую коллизию. Любой человек, изучавший в школе физику, прекрасно понимает, что взрослый человек (или даже подросток), летящий со скоростью хотя бы 20-30 км/ч и «утяжеленный» 25-35 кг самоката, запросто может покалечить или убить другого человека, особенно ребенка.

На этом фоне «самокатчики» начали вызывать сильное раздражение в обществе. Рунет забит оскорбительными мемами в их адрес, а недавно неизвестный нанес солидол на электронную панель 400 электросамокатов в Москве.

Разговоры о необходимости отрегулировать сферу использования электросамокатов идут с 2016 года, однако, пока что «воз и ныне там». Почему?

Возможно, не всем чиновникам и депутатам нравится мысль об информационном противостоянии с шумным «активным меньшинством прогрессистов». Дело в том, что электросамокаты и прочие подобные «девайсы» быстро стали неотъемлемой частью жизни «продвинутой» прозападной и индивидуалистично настроенной публики, задающей тон дискуссиям в фейсбуке и инстаграмме.

Уже сейчас звучат возмущенные голоса общественников, кричащие о том, что государство не должно вмешиваться в дела «самокатичков» и что сфера сама себя «отрегулирует». Однако смогут ли они повторить то же самое, глядя в глаза покалеченным детям и их родителям? Тем более, согласно соцопросам, около 85% пользователей электросамокатов, сигвеев и моноколес в Москве не знают и не соблюдают правила дорожного движения.

От Минтранса, МВД, московской мэрии и других ведомств исходят самые разные предложения, часть из которых противоречат друг другу. Если резюмировать наиболее рациональные из них, то можно выделить следующее:

  • скорость движения электросамокатов (а, возможно, и других средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды) в потоке пешеходов не должна быть выше скорости пешего хода. Учитывая то, что быстрый шаг – это примерно 7 километров в час, то и электросамокаты по тротуарам и паркам не должны ехать быстрее 7-10 километров в час;
  • водители средств индивидуальной мобильности, снабженных двигателем, должны сдавать на права;
  • электродвигатели должны легко идентифицироваться – например, при помощи специальных номерных знаков;
  • скоростное движение электросамокатов должно быть разрешено только в специально отведенных местах;
  • вне специально отведенных мест у пешехода должен быть приоритет по отношению к электросамокатам;
  • правила движения электросамокатов по проезжей части должны быть жестко регламентированы (подобно, например, гужевым повозкам);
  • необходимо разработать специальные знаки, ограничивающие использование электросамокатов в парках, пешеходных зонах, на парковках.

Тема СИМ – сложная и дискуссионная. Однако разбираться с ней нужно незамедлительно. Ситуация, в которой родители боятся отпустить руку детей в парке, - ненормальна.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.09.2021, 15:04
    Гость: www

    Все давно регламентированно. Ещё вчера, бензиновые мопеды с меньшеи скоростью и мощностью по дороге ездили. Сегодня с превосходящим двигателем, по тротуару поехали.

  3. 03.09.2021, 15:00
    Гость: ha

    Если хотят ехать - пусть едут. Но не подвергая опасности других - если желают ехать, пусть подвергают опасности себя, а не пешеходов.
    То есть, пусть едут по проезжей части и сталкиваются с автомашинами, а не с людьми. Надо просто запретить самокаты и велосипеды на тротуарах и переходах. В случае нарушения - конфисковывать самокаты сразу и без разговоров.

  5. 03.09.2021, 14:25
    Гость: личный опыт

    правительственные, разрешите продажу боевого нарезного короткоствола и многие проблемы отпадут сами собой.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ
Кто ж его посадит - он же мигрант: 282 статья для русских или для виновных
«Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. Русские должны вернуться на Кавказ»
Коммунисты: это есть их последний и решительный бой
Избранное
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Ограбь нищего: пенсионеров в России никак не оставят в покое
«Эрдоган мечтает захватить пол-России. А чиновники ублажают мигрантов: Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕврАзЭС»
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
8 способов организовать домашний офис
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
Роковая роль Светланы Светличной
Конфеты и шоколадки из сои делать будут - это уже не фантазии
Странное «Каждому – свое» в России
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»