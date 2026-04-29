Как украинцы и европейцы не поделили российское зерно с Израилем
На днях в Израиль прибыл очередной сухогруз с зерном, выращенным на полях Донбасса. Никто бы не обратил на это никакого внимания, если бы хунта Зеленского не зашлась в истерике от самого факта международных закупок продовольствия из новых российских регионов.
Киевский МИД выступил с публичным возмущением в адрес Тель-Авива: «Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией украденным украинским зерном не должна их подрывать. Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины в отношении предыдущего судна, которое доставило украденное зерно в Хайфу. Теперь, когда еще одно такое судно прибыло в Хайфу, мы вновь предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям».
Более того, глава ведомства Сибига вызвал израильского посла 28 апреля, чтобы высказать ему указанные претензии, вручить ноту протеста, а также потребовать принять меры для недопущения таких поставок. МИД подчеркнул, что «не рассматривает их как одиночные инциденты, а как системную практику, которая имеет признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций».
Очень странно, что киевский режим считает своими давно вышедшие из Украины территории, как и зерно, выращенное русскими людьми в регионе, с которым украинские националисты и ВСУ воюют уже двенадцать лет – с апреля 2014 года. Именно тогда жители Донбасса открыто отказались признавать тех, кто захватил власть в Киеве путем государственного переворота. И в то время называть «украинской» агропродукцию из ДНР и ЛНР было некорректно, а после 2022 года, когда новые территории вошли в состав РФ, и вовсе юридически неправильно.
Кроме того, можно предположить, что российское судно было загружено не исключительно зерном из Донбасса. К нему могли добавить зерно из Ростовской и Воронежской областей или из других регионов. Как отличить зерно из условно старых и новых российских территорий? Только если залезть в документы по сделке между его участниками, чем и занимается украинская разведка.
Американское издание Axios со ссылкой на источники в Киеве сообщило, что Украина отслеживает российское судно с зерном и не позволит «этому сойти с рук». В случае если Израиль позволит ему пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия для двусторонних связей. Тот факт, что Тель-Авив «отмахнулся» от аналогичных требований относительно предыдущего судна, которое разгрузило пшеницу в порту Хайфы, Киев «ощутил как пощечину».
Скорее всего, издание напоминает о телефонном разговоре Сибиги со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром 15 апреля, в ходе которого Киевом были предъявлены претензии Тель-Авиву за покупку зерна из Донбасса.
В ответ на высказанную публичную риторику Сибиги в стиле новой украинской дипломатии глава МИД Израиля Саар ответил: «Дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся в Twitter или в СМИ. Обвинения – это не доказательства. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не представлены. Вы даже не подали официального запроса о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и соцсетям». Вместе с тем он пообещал изучить ситуацию в рамках законодательства.
Однако киевский режим не удовлетворился таким ответом Израиля и принялся собирать информацию о перевозчике зерна и всех участниках сделки по его закупке. Зеленский пригрозил израильским евреям санкциями Украины и ЕС. В то же время аргументацию для этого он подобрал несколько необычную: «Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке. Это не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны».
Как ни удивительно, но Брюссель поддержал такой, мягко скажем, странный подход Киева. Представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС «принял к сведению сообщения о том, что российскому судну теневого флота, перевозившему украденное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфы в Израиле, несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу». В этой связи он подчеркнул: «Мы готовы пресекать такие действия, внося в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо».
Приходится признать, что Еврокомиссия уже сейчас готова, как послушная собачонка, скакать по указке хунты Зеленского, даже когда Украине еще очень далеко до членства в ЕС. Что же произойдет, если она гипотетически станет страной-членом? В любом случае европейские глобалисты делают все, чтобы не давать России спокойно торговать своим зерном из новых регионов, называя его «украденным украинским».
Москва отказалась комментировать раскручивающийся скандал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: «Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, а Израиль – с киевским режимом».
Вместе с тем нельзя исключать, что требования Киева не покупать российское зерно из новых регионов вскоре может распространиться на всю российскую агропродукцию, в том числе из других территорий, а к украинским санкциям добавятся европейские. Тем более что после принятия на прошлой неделе 20-го пакета антироссийских санкций ЕС Брюссель уже разрабатывает новый 21-й пакет.
Подход европейцев может быть достаточно простой – нельзя гарантировать, что экспортируемая продукция не выращивается на землях Донбасса (документам о месте производства верить конечно же не будут), а значит она априори может считаться «украденной украинской».
Конечно, страны-партнеры России посмотрят на такую аргументацию с недоумением, как и нуждающиеся в продовольствии государства Африки, но многим другим будет нелегко отбиться от требований ЕС не закупать российскую продукцию. Ведь касательно судна с российским зерном для Израиля Еврокомиссия уже сейчас осуждает его закупку, так как это якобы помогает Москве обходить санкции и финансировать военные действия на Украине.
Посмотрим, пойдет ли Тель-Авив на уступки Киеву и Брюсселю, потому что последние вряд ли согласятся позволить Израилю спокойно покупать агропродукцию у России, особенно из Донбасса. У Европы вообще накопился к Израилю свой негатив за его совместную с США военную операцию против Ирана, приведшую к росту мировых цен на энергоносители. А тут как раз появился повод ввести санкции с подачи Киева.
Автор: Дмитрий Шевченко
Не думай о белых верблюдах — всё прочее приложится тебе самó.(C)
Моня, мне таки понятна ваша боль с Ираном. Как публично сказали в США на днях "Израиль не способен выиграть войну против Ирана и даже Ливана". Зачётная фраза Джо Кента из АНБ США.
"Хотя карту Ормуза стал разыгрывать Иран"
Напомню, что США это начали а не Иран. Не нужно извращать реальность таки как хотелось бы ивреям.
И пролив их родненький, персы там реально коренная нация с времён ледникового периода. Хоть они не вырыли пролив как вы Чёрное море, но имеют на него все права. Которые кстати США собирались мягко говоря попрать. Одна из задачь США в агрессии против Ирана была как раз поставить под свой полный контроль этот самый пролив, навсегда. Трамп не скрывал, что у него есть планы отторгнуть часть иранской территории. Как он собирался это сделать, все помнят по попыткам приватизации Гренландии -"мы считаем её своей" и всё. Иран доходчиво объяснил гопнику Трампу, что тот не прав. Вчера в США подсчитали- прямые убытки от агрессии Трампа против Ирана превысили 65 миллиардов, это только на траты на экспедиционные войска, сопутствующий ущерб более 130 миллиардов- разрушенная инфраструктура стран залива и территории маленького но слишком уж гордого и заносчивого народца. А репутационный ущерб самим США и израилю колоссален. После газы, Ирана и попытки вторжения в Ливан, израиль перестали любить даже в ивропах. Можно заметить, что Европа НИ РАЗУ не критиковала Иран за обстрелы израиля. Что говорит о том, что Европе израиль фиолетов, и о том, что они и ивропам надоели уже.
Какие проблемы? Заблокируйте черноморские порты ненечки. Что бы осенью они не смогли ни одного корабля с "своим зерном" отправить. Вообще, давно пора отрезать нЭзалежность от моря. Вплоть до границ с Румынией, что позволит контролировать ещё и морские пути НАТО в регионе. Не зря Пётр первый брал Измаил там. А портов у РФ немало, есть ещё на Дальнем востоке и на Балтике, есть порты в Мурманской области, всего более 40 торговых портов.
Распутывайся, хотя, ты прав. Кто там собачонка, а кто хозяин, непонятно.
Однако, надо отдать должное, что союзники зели более организованны, сплочены чем союзники, сами знаете кого. То один, то другой как иль хам, чего выкинут.
У наших торгашей, как всегда, не хватило ума отправить зерно с Донбасса на внутреннее потребление, а продавать за границу кубанское.
Сильно сомневаюсь, что Киев не запасся бумагами, откуда это зерно, если сейчас он начал качать права.
Купили какого-нибудь клерка в торговой компании, он и слил информацию за недорого. Тем более, что достать и сфоткать такие документы не слишком сложно - чай у торгашей не режимное предприятие особой секретности. Уж если у нас базы данных граждан со всеми подробностями их жизни свободно утекают куда-угодно, чем и пользуются разводилы с Украины, то достать контракты поставок намного проще.