Как украинцы и европейцы не поделили российское зерно с Израилем

Нельзя исключать, что требования Киева не покупать российское зерно из новых регионов вскоре может распространиться на всю российскую агропродукцию, в том числе из других территорий, а к украинским санкциям добавятся европейские

На днях в Израиль прибыл очередной сухогруз с зерном, выращенным на полях Донбасса. Никто бы не обратил на это никакого внимания, если бы хунта Зеленского не зашлась в истерике от самого факта международных закупок продовольствия из новых российских регионов.

Киевский МИД выступил с публичным возмущением в адрес Тель-Авива: «Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией украденным украинским зерном не должна их подрывать. Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины в отношении предыдущего судна, которое доставило украденное зерно в Хайфу. Теперь, когда еще одно такое судно прибыло в Хайфу, мы вновь предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям».

Более того, глава ведомства Сибига вызвал израильского посла 28 апреля, чтобы высказать ему указанные претензии, вручить ноту протеста, а также потребовать принять меры для недопущения таких поставок. МИД подчеркнул, что «не рассматривает их как одиночные инциденты, а как системную практику, которая имеет признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций».

Очень странно, что киевский режим считает своими давно вышедшие из Украины территории, как и зерно, выращенное русскими людьми в регионе, с которым украинские националисты и ВСУ воюют уже двенадцать лет – с апреля 2014 года. Именно тогда жители Донбасса открыто отказались признавать тех, кто захватил власть в Киеве путем государственного переворота. И в то время называть «украинской» агропродукцию из ДНР и ЛНР было некорректно, а после 2022 года, когда новые территории вошли в состав РФ, и вовсе юридически неправильно.

Кроме того, можно предположить, что российское судно было загружено не исключительно зерном из Донбасса. К нему могли добавить зерно из Ростовской и Воронежской областей или из других регионов. Как отличить зерно из условно старых и новых российских территорий? Только если залезть в документы по сделке между его участниками, чем и занимается украинская разведка.

Американское издание Axios со ссылкой на источники в Киеве сообщило, что Украина отслеживает российское судно с зерном и не позволит «этому сойти с рук». В случае если Израиль позволит ему пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия для двусторонних связей. Тот факт, что Тель-Авив «отмахнулся» от аналогичных требований относительно предыдущего судна, которое разгрузило пшеницу в порту Хайфы, Киев «ощутил как пощечину».

Скорее всего, издание напоминает о телефонном разговоре Сибиги со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром 15 апреля, в ходе которого Киевом были предъявлены претензии Тель-Авиву за покупку зерна из Донбасса.

В ответ на высказанную публичную риторику Сибиги в стиле новой украинской дипломатии глава МИД Израиля Саар ответил: «Дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся в Twitter или в СМИ. Обвинения – это не доказательства. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не представлены. Вы даже не подали официального запроса о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и соцсетям». Вместе с тем он пообещал изучить ситуацию в рамках законодательства.

Однако киевский режим не удовлетворился таким ответом Израиля и принялся собирать информацию о перевозчике зерна и всех участниках сделки по его закупке. Зеленский пригрозил израильским евреям санкциями Украины и ЕС. В то же время аргументацию для этого он подобрал несколько необычную: «Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке. Это не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны».

Как ни удивительно, но Брюссель поддержал такой, мягко скажем, странный подход Киева. Представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС «принял к сведению сообщения о том, что российскому судну теневого флота, перевозившему украденное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфы в Израиле, несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу». В этой связи он подчеркнул: «Мы готовы пресекать такие действия, внося в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо».

Приходится признать, что Еврокомиссия уже сейчас готова, как послушная собачонка, скакать по указке хунты Зеленского, даже когда Украине еще очень далеко до членства в ЕС. Что же произойдет, если она гипотетически станет страной-членом? В любом случае европейские глобалисты делают все, чтобы не давать России спокойно торговать своим зерном из новых регионов, называя его «украденным украинским».

Москва отказалась комментировать раскручивающийся скандал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: «Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, а Израиль – с киевским режимом».

Вместе с тем нельзя исключать, что требования Киева не покупать российское зерно из новых регионов вскоре может распространиться на всю российскую агропродукцию, в том числе из других территорий, а к украинским санкциям добавятся европейские. Тем более что после принятия на прошлой неделе 20-го пакета антироссийских санкций ЕС Брюссель уже разрабатывает новый 21-й пакет.

Подход европейцев может быть достаточно простой – нельзя гарантировать, что экспортируемая продукция не выращивается на землях Донбасса (документам о месте производства верить конечно же не будут), а значит она априори может считаться «украденной украинской».

Конечно, страны-партнеры России посмотрят на такую аргументацию с недоумением, как и нуждающиеся в продовольствии государства Африки, но многим другим будет нелегко отбиться от требований ЕС не закупать российскую продукцию. Ведь касательно судна с российским зерном для Израиля Еврокомиссия уже сейчас осуждает его закупку, так как это якобы помогает Москве обходить санкции и финансировать военные действия на Украине.

Посмотрим, пойдет ли Тель-Авив на уступки Киеву и Брюсселю, потому что последние вряд ли согласятся позволить Израилю спокойно покупать агропродукцию у России, особенно из Донбасса. У Европы вообще накопился к Израилю свой негатив за его совместную с США военную операцию против Ирана, приведшую к росту мировых цен на энергоносители. А тут как раз появился повод ввести санкции с подачи Киева.

Автор: Дмитрий Шевченко 

Источник: Фонд Стратегической Культуры
Комментарии читателей

  2. 29.04.2026, 15:25
    Гость: ABCD

    Моня, мне таки понятна ваша боль с Ираном. Как публично сказали в США на днях "Израиль не способен выиграть войну против Ирана и даже Ливана". Зачётная фраза Джо Кента из АНБ США.
    "Хотя карту Ормуза стал разыгрывать Иран"
    Напомню, что США это начали а не Иран. Не нужно извращать реальность таки как хотелось бы ивреям.
    И пролив их родненький, персы там реально коренная нация с времён ледникового периода. Хоть они не вырыли пролив как вы Чёрное море, но имеют на него все права. Которые кстати США собирались мягко говоря попрать. Одна из задачь США в агрессии против Ирана была как раз поставить под свой полный контроль этот самый пролив, навсегда. Трамп не скрывал, что у него есть планы отторгнуть часть иранской территории. Как он собирался это сделать, все помнят по попыткам приватизации Гренландии -"мы считаем её своей" и всё. Иран доходчиво объяснил гопнику Трампу, что тот не прав. Вчера в США подсчитали- прямые убытки от агрессии Трампа против Ирана превысили 65 миллиардов, это только на траты на экспедиционные войска, сопутствующий ущерб более 130 миллиардов- разрушенная инфраструктура стран залива и территории маленького но слишком уж гордого и заносчивого народца. А репутационный ущерб самим США и израилю колоссален. После газы, Ирана и попытки вторжения в Ливан, израиль перестали любить даже в ивропах. Можно заметить, что Европа НИ РАЗУ не критиковала Иран за обстрелы израиля. Что говорит о том, что Европе израиль фиолетов, и о том, что они и ивропам надоели уже.

  3. 29.04.2026, 15:10
    Гость: ABCD

    Какие проблемы? Заблокируйте черноморские порты ненечки. Что бы осенью они не смогли ни одного корабля с "своим зерном" отправить. Вообще, давно пора отрезать нЭзалежность от моря. Вплоть до границ с Румынией, что позволит контролировать ещё и морские пути НАТО в регионе. Не зря Пётр первый брал Измаил там. А портов у РФ немало, есть ещё на Дальнем востоке и на Балтике, есть порты в Мурманской области, всего более 40 торговых портов.

  4. 29.04.2026, 14:59
    Гость: Путник

    Распутывайся, хотя, ты прав. Кто там собачонка, а кто хозяин, непонятно.
    Однако, надо отдать должное, что союзники зели более организованны, сплочены чем союзники, сами знаете кого. То один, то другой как иль хам, чего выкинут.

  5. 29.04.2026, 14:08
    Гость: Эх!

    У наших торгашей, как всегда, не хватило ума отправить зерно с Донбасса на внутреннее потребление, а продавать за границу кубанское.
    Сильно сомневаюсь, что Киев не запасся бумагами, откуда это зерно, если сейчас он начал качать права.
    Купили какого-нибудь клерка в торговой компании, он и слил информацию за недорого. Тем более, что достать и сфоткать такие документы не слишком сложно - чай у торгашей не режимное предприятие особой секретности. Уж если у нас базы данных граждан со всеми подробностями их жизни свободно утекают куда-угодно, чем и пользуются разводилы с Украины, то достать контракты поставок намного проще.

Выбор читателей
Чернобыль – последний подвиг советского многонационального народа
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: Запад объявил России открытую войну
© KM.RU, Алексей Белкин
Илья Гращенков: «Государство часто посвящает граждан в свои страхи и требует от них понимания»
Строительные краны © KM.RU, Илья Шабардин
В ЦБ объяснили, почему застройщики не снижают цены на жилье
Избранное
Линда. Високосный концерт, 29 февраля, «16 Тонн»
Алексей Горшенев назвал главное отличие Бога от дьявола
Дельфин «ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ» (CD + компакт-кассета)
Карпой «Близко к сердцу 2» (интернет-сингл)
«Предсмертный рёв уходящего класса. Что нам готовят Новые хозяева мира»
«В мире предвоенная ситуация. Война, жестокая и беспощадная, готова вспыхнуть в любой момент»
«Моральный кодекс», 29 июня, Зеленый театр ВДНХ
Евгения Кривицкая раскрыла на «Русском сувенире» тайное имя органа князя Одоевского
«А вот куплеты мутантские!» Десять лучших музыкальных альбомов 2020 года
«Призывал только к покаянию»: пребывающий в запрете схиигумен Сергий (Романов) отмежевался от оппозиционных сил
Белоруссия. Многовекторная суверенность: исторические истоки
