11:55 29.04.2026

Нельзя исключать, что требования Киева не покупать российское зерно из новых регионов вскоре может распространиться на всю российскую агропродукцию, в том числе из других территорий, а к украинским санкциям добавятся европейские

На днях в Израиль прибыл очередной сухогруз с зерном, выращенным на полях Донбасса. Никто бы не обратил на это никакого внимания, если бы хунта Зеленского не зашлась в истерике от самого факта международных закупок продовольствия из новых российских регионов.

Киевский МИД выступил с публичным возмущением в адрес Тель-Авива: «Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией украденным украинским зерном не должна их подрывать. Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины в отношении предыдущего судна, которое доставило украденное зерно в Хайфу. Теперь, когда еще одно такое судно прибыло в Хайфу, мы вновь предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям».

Более того, глава ведомства Сибига вызвал израильского посла 28 апреля, чтобы высказать ему указанные претензии, вручить ноту протеста, а также потребовать принять меры для недопущения таких поставок. МИД подчеркнул, что «не рассматривает их как одиночные инциденты, а как системную практику, которая имеет признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций».

Очень странно, что киевский режим считает своими давно вышедшие из Украины территории, как и зерно, выращенное русскими людьми в регионе, с которым украинские националисты и ВСУ воюют уже двенадцать лет – с апреля 2014 года. Именно тогда жители Донбасса открыто отказались признавать тех, кто захватил власть в Киеве путем государственного переворота. И в то время называть «украинской» агропродукцию из ДНР и ЛНР было некорректно, а после 2022 года, когда новые территории вошли в состав РФ, и вовсе юридически неправильно.

Кроме того, можно предположить, что российское судно было загружено не исключительно зерном из Донбасса. К нему могли добавить зерно из Ростовской и Воронежской областей или из других регионов. Как отличить зерно из условно старых и новых российских территорий? Только если залезть в документы по сделке между его участниками, чем и занимается украинская разведка.

Американское издание Axios со ссылкой на источники в Киеве сообщило, что Украина отслеживает российское судно с зерном и не позволит «этому сойти с рук». В случае если Израиль позволит ему пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия для двусторонних связей. Тот факт, что Тель-Авив «отмахнулся» от аналогичных требований относительно предыдущего судна, которое разгрузило пшеницу в порту Хайфы, Киев «ощутил как пощечину».

Скорее всего, издание напоминает о телефонном разговоре Сибиги со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром 15 апреля, в ходе которого Киевом были предъявлены претензии Тель-Авиву за покупку зерна из Донбасса.

В ответ на высказанную публичную риторику Сибиги в стиле новой украинской дипломатии глава МИД Израиля Саар ответил: «Дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся в Twitter или в СМИ. Обвинения – это не доказательства. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не представлены. Вы даже не подали официального запроса о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и соцсетям». Вместе с тем он пообещал изучить ситуацию в рамках законодательства.

Однако киевский режим не удовлетворился таким ответом Израиля и принялся собирать информацию о перевозчике зерна и всех участниках сделки по его закупке. Зеленский пригрозил израильским евреям санкциями Украины и ЕС. В то же время аргументацию для этого он подобрал несколько необычную: «Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке. Это не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны».

Как ни удивительно, но Брюссель поддержал такой, мягко скажем, странный подход Киева. Представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС «принял к сведению сообщения о том, что российскому судну теневого флота, перевозившему украденное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфы в Израиле, несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу». В этой связи он подчеркнул: «Мы готовы пресекать такие действия, внося в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо».

Приходится признать, что Еврокомиссия уже сейчас готова, как послушная собачонка, скакать по указке хунты Зеленского, даже когда Украине еще очень далеко до членства в ЕС. Что же произойдет, если она гипотетически станет страной-членом? В любом случае европейские глобалисты делают все, чтобы не давать России спокойно торговать своим зерном из новых регионов, называя его «украденным украинским».

Москва отказалась комментировать раскручивающийся скандал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: «Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, а Израиль – с киевским режимом».

Вместе с тем нельзя исключать, что требования Киева не покупать российское зерно из новых регионов вскоре может распространиться на всю российскую агропродукцию, в том числе из других территорий, а к украинским санкциям добавятся европейские. Тем более что после принятия на прошлой неделе 20-го пакета антироссийских санкций ЕС Брюссель уже разрабатывает новый 21-й пакет.

Подход европейцев может быть достаточно простой – нельзя гарантировать, что экспортируемая продукция не выращивается на землях Донбасса (документам о месте производства верить конечно же не будут), а значит она априори может считаться «украденной украинской».

Конечно, страны-партнеры России посмотрят на такую аргументацию с недоумением, как и нуждающиеся в продовольствии государства Африки, но многим другим будет нелегко отбиться от требований ЕС не закупать российскую продукцию. Ведь касательно судна с российским зерном для Израиля Еврокомиссия уже сейчас осуждает его закупку, так как это якобы помогает Москве обходить санкции и финансировать военные действия на Украине.

Посмотрим, пойдет ли Тель-Авив на уступки Киеву и Брюсселю, потому что последние вряд ли согласятся позволить Израилю спокойно покупать агропродукцию у России, особенно из Донбасса. У Европы вообще накопился к Израилю свой негатив за его совместную с США военную операцию против Ирана, приведшую к росту мировых цен на энергоносители. А тут как раз появился повод ввести санкции с подачи Киева.

Автор: Дмитрий Шевченко