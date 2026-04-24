Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса сократились на 22,2%

Поступления в консолидированный бюджет от малого и среднего бизнеса и граждан, работающих на специальных налоговых режимах, в I квартале снизились на 22,2% по сравнению с прошлым годом, пишут "Ведомости" со ссылкой на директора департамента доходов Минфина Елену Лебединскую.

При этом остальные налоговые категории показали рост: НДС увеличился на 10,3%, налог на прибыль — на 1,9%, поступления по НДФЛ выросли на 15,2%, а налог на имущество — на 3,9%. Абсолютные значения в Минфине не раскрыли.

По данным Федеральной налоговой службы, сборы от специальных режимов сократились на 16% — до 537,2 млрд рублей против 639,9 млрд годом ранее. В то же время поступления от режима автоУСН резко выросли — почти в 50 раз, до 41,9 млрд рублей (850,7 млн рублей в прошлом году).

Доходы федерального бюджета за январь–март 2026 года составили 8,3 трлн рублей, что на 8,2% меньше, чем год назад. Расходы выросли на 17% — до 12,9 трлн рублей. Дефицит достиг 4,5 трлн рублей при годовом плане в 3,8 трлн.