Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса сократились на 22,2%
Поступления в консолидированный бюджет от малого и среднего бизнеса и граждан, работающих на специальных налоговых режимах, в I квартале снизились на 22,2% по сравнению с прошлым годом, пишут "Ведомости" со ссылкой на директора департамента доходов Минфина Елену Лебединскую.
При этом остальные налоговые категории показали рост: НДС увеличился на 10,3%, налог на прибыль — на 1,9%, поступления по НДФЛ выросли на 15,2%, а налог на имущество — на 3,9%. Абсолютные значения в Минфине не раскрыли.
По данным Федеральной налоговой службы, сборы от специальных режимов сократились на 16% — до 537,2 млрд рублей против 639,9 млрд годом ранее. В то же время поступления от режима автоУСН резко выросли — почти в 50 раз, до 41,9 млрд рублей (850,7 млн рублей в прошлом году).
Доходы федерального бюджета за январь–март 2026 года составили 8,3 трлн рублей, что на 8,2% меньше, чем год назад. Расходы выросли на 17% — до 12,9 трлн рублей. Дефицит достиг 4,5 трлн рублей при годовом плане в 3,8 трлн.
Вот ведь, налоги подняли, а собирать стали меньше, о чем это говорит, во главе государства гении экономической мысли, их главный лозунг для эффективности нужно корову меньше кормить и больше доить
хватать через одного, сажать без суда. вторая половина заплатит. Щутка, а то, применят
можно подумать что там по настоящему кто-нибудь платил.
А чего удивляться? Малый и средний бизнес в России просто уничтожается.
К примеру, нынче своя пресс-служба чуть ли ни у каждой государевой конторы.
Ради чего?
Тот же министр МВД страдает от нехватки 200 тыс сотрудников, но в то же время имеет свою пресс-службу и её начальника — даму в чине генерал-майора за какие-то заслуги. А в сорок пять уйдёт на пенсию с баснословной.
Да и сам пенсионный фонд с немыслимыми зарплатами и надбавками, а за ними и пенсиями.
И таких не пришей кобыле хвост на триллионы из бюджетов государственного и региональных.
Неподъёмная для страны чиновничье-бюрократическая система.