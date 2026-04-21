Глава СК поручил проверить книги Остера на наличие «сомнительных установок»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя Григория Остера, сообщает Фонтанка.Ру со ссылклой на пресс-службу ведомства.
В произведениях автора, известного своей детской книгой «Вредные советы», будут искать признаки наличия «сомнительных с педагогической точки зрения установок».
Сегодня состоялось заседание Координационного совета России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. На нем зашла речь об увеличении количества тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних.
В ходе обсуждения мер противодействия «криминализации подростковой среды» обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера и были приведены произведения Григория Остера.
«Достижение целей возможно только совместными усилиями всех институтов государства и общества», — заявил Бастрыкин.
Григорий Остер — русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Он наиболее известен по книге «Вредные советы», также является автором и создателем сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котенок по имени Гав», «Обезьянки».
Также Григорий Остер — автор сайта «Президент России гражданам школьного возраста», расположенного на поддомене официального сайта Кремля — kids.kremlin.ru.
В предисловии к «Вредным советам», напоминает Фонтанка.РУ, говорится следующее: «Ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые все делают наоборот. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно».
-- Товарищ Маршал, а вам нравится Бабель?
-- А это смотря, какая бабель -- ответил Семен Михайлович, прищурившись и покручивая ус.
Да, конечно, обязательно надо выяснить, как они туда пролезли и почему они дают Владимиру Владимировичу вредные советы.
правильно поручил. Книги Остера не соответствуют правильным идеологическим установкам Солженицина, Ильина и Шмелева, а значит подрывают основы российской государственности.
а некиий коран он не хочет проверить насчет "сомнительных установок"?
и прочие авраамические, - ась?
...ах, низзя!..
(вова-лобызальщиг нипаймет, ага)
Сомнительными с педагогической точки зрения являются все действия российской охреневшей власти и атмосфера лжи, опутавшая как паутина всё вокруг. И ещё - у невменяемых полудурков всегда отсутствует чувство юмора, ибо оно признак интеллекта.