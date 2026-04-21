Глава СК поручил проверить книги Остера на наличие «сомнительных установок»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя Григория Остера, сообщает Фонтанка.Ру со ссылклой на пресс-службу ведомства.

В произведениях автора, известного своей детской книгой «Вредные советы», будут искать признаки наличия «сомнительных с педагогической точки зрения установок».

Сегодня состоялось заседание Координационного совета России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. На нем зашла речь об увеличении количества тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних.

В ходе обсуждения мер противодействия «криминализации подростковой среды» обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера и были приведены произведения Григория Остера.

«Достижение целей возможно только совместными усилиями всех институтов государства и общества», — заявил Бастрыкин.

Григорий Остер — русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Он наиболее известен по книге «Вредные советы», также является автором и создателем сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котенок по имени Гав», «Обезьянки».

Также Григорий Остер — автор сайта «Президент России гражданам школьного возраста», расположенного на поддомене официального сайта Кремля — kids.kremlin.ru.

В предисловии к «Вредным советам», напоминает Фонтанка.РУ, говорится следующее: «Ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые все делают наоборот. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно».