Глава СК поручил проверить книги Остера на наличие «сомнительных установок»

Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя Григория Остера, сообщает Фонтанка.Ру со ссылклой на пресс-службу ведомства.

В произведениях автора, известного своей детской книгой «Вредные советы», будут искать признаки наличия «сомнительных с педагогической точки зрения установок».

Сегодня состоялось заседание Координационного совета России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. На нем зашла речь об увеличении количества тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних.

В ходе обсуждения мер противодействия «криминализации подростковой среды» обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера и были приведены произведения Григория Остера.

«Достижение целей возможно только совместными усилиями всех институтов государства и общества», — заявил Бастрыкин.

Григорий Остер — русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Он наиболее известен по книге «Вредные советы», также является автором и создателем сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котенок по имени Гав», «Обезьянки».

Также Григорий Остер — автор сайта «Президент России гражданам школьного возраста», расположенного на поддомене официального сайта Кремля — kids.kremlin.ru.

В предисловии к «Вредным советам», напоминает Фонтанка.РУ, говорится следующее: «Ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые все делают наоборот. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно».

  1. 22.04.2026, 07:51
    Гость: Буденного как-то спросили:

    -- Товарищ Маршал, а вам нравится Бабель?
    -- А это смотря, какая бабель -- ответил Семен Михайлович, прищурившись и покручивая ус.

  2. 22.04.2026, 07:20
    Гость: retvizan

    Да, конечно, обязательно надо выяснить, как они туда пролезли и почему они дают Владимиру Владимировичу вредные советы.

  3. 22.04.2026, 07:06
    Гость: На самом деле

    правильно поручил. Книги Остера не соответствуют правильным идеологическим установкам Солженицина, Ильина и Шмелева, а значит подрывают основы российской государственности.

  4. 22.04.2026, 06:46
    Гость: Шнвшан

    а некиий коран он не хочет проверить насчет "сомнительных установок"?
    и прочие авраамические, - ась?
    ...ах, низзя!..
    (вова-лобызальщиг нипаймет, ага)

  5. 22.04.2026, 06:31
    Гость: даёшь 1917

    Сомнительными с педагогической точки зрения являются все действия российской охреневшей власти и атмосфера лжи, опутавшая как паутина всё вокруг. И ещё - у невменяемых полудурков всегда отсутствует чувство юмора, ибо оно признак интеллекта.

