Крематорий «Симфоконцерт»

Исполнитель: Крематорий, Название: «Симфоконцерт», Стиль: симфо-рок, Год: 2022

В случае с «Крематорием» организовать «Симфоконцерт» оказалось делом гораздо более сложным, чем сделать новые аранжировки и отрепетировать программу с оркестром. Премьера проекта с «Глобалисом» была неудачно запланирована на конец ноября 2020 года, когда, как известно, еще царили всевозможные запреты и ограничения на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. В результате концерт решили перенести на 28 августа 2021 года — и в этот день в «ГлавКлубе» он все-таки состоялся.

Из тридцати исполненных на концерте песен тринадцать прозвучали во второй половине мероприятия с участием «Глобалиса». Объявив музыкантов оркестра «Глобалис», «Крематорий» исполнил песню «Зомби» с традиционным соло на бас-гитаре от Николая Коршунова.

Некоторые группы заметно смягчают свое звучание, дабы вписать в него оркестр, кто-то, напротив, всячески его глушит и задвигает на задний план. А тут работа по синтезу рока и симфонизма была проведена настолько филигранно, что оркестровые партии четко встраиваются на отведенное им место, будто предусмотренное заранее - еще на этапе работы над изначальной аранжировкой.

В песне «Пиноккио» в «Главклубе» на концерте куртуазная оркестровка шла необходимым фоном, чтобы в финале щемяще выйти на передний план, но и здесь все же окончательную точку в коде ставил изощренный бас Николая Коршунова. С оркестром «Глобалис» была даже исполнена песня «Шпионы», которая к тому моменту даже нигде не вышла на физических носителях, причем симфоническая составляющая здесь здорово подчеркивает обуревающую героя манию преследования.

Подлинным украшением сета с «Глобалисом» стала знаменитая песня «Крематория» «Мусорный ветер». Перед ее исполнением Армен Григорян признался: «Всегда хотел сыграть эту песню с оркестром! Мелодия сама напрашивается!» Мало чем ей уступали «Геенна огненная» и «Маленькая девочка».

По следам выступления в «Главклубе» «Крематорий» выпустил на CD живой альбом «Симфоконцерт». Сюда вошли не все сыгранные версии с оркестром (за бортом осталась, например, «Клаустрофобия»), зато вошли две заключительные вещи с того же концерта, но без оркестра - «Последний шанс» и «Клубника со льдом». Возможно, потому, что после последней из них звучит «приятного аппетита и доброй ночи» от Армена Григоряна в финале. Ту-то и понимаешь, что «Симфоконцерт» - это и есть та самая «клубника со льдом», где клубника — ворох сочных образов от «Крематория», а лед — освежающая это дело классика.

Концерты «Крематория» в честь 65-летия Армена Григоряна состоятся в легендарной Горбушке 28 и 29 ноября 2025 года.